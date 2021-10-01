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01 октября 2021, 19:02
Игорь Петришенко

В Беларуси люди старшего поколения занимают особое положение в жизни общества

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко
Заместитель премьер-министра Беларуси

Беларусь ежегодно 1 октября отмечает День пожилых людей. В республике проживают около 1,5 млн граждан в возрасте от 65 лет и старше. Государственная политика, которая проводится в стране, направлена на полноправное участие старшего поколения в жизни общества, усиление социальной защищенности, повышение продолжительности и качества жизни, продление активного долголетия. О ключевых направлениях социальной помощи старшему поколению, создании условий для наиболее полной и эффективной реализации потенциала пожилых граждан, а также о стимулировании их активного долголетия рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

- Что, на ваш взгляд, символизирует День пожилых людей для современного белорусского общества?

- В нашей стране люди старшего поколения, а это, если принимать в расчет лиц старше 65 лет, практически полтора миллиона человек, занимают особое положение в жизни общества. Это поколение с непростой судьбой, которое своим ратным подвигом и мирным, самоотверженным трудом заложило надежный фундамент благополучия независимого белорусского государства. Сегодня они служат примером для молодых, являясь наставниками и хранителями традиций. Это гордость и достояние белорусского государства.

Мы видим, что и сегодня пожилые люди продолжают вносить свой вклад в развитие общества, остаются его активными гражданами. Несмотря на пережитые трудности, они сохранили то душевное тепло, то милосердие и терпение, которого так часто не хватает нашему молодому поколению. Хочется высказать им огромные слова благодарности за это.

- Более двух миллионов белорусов являются пенсионерами. Однако не все готовы прекратить свою трудовую карьеру и вести пассивный образ жизни. Как используется потенциал пожилых людей, какие условия созданы для стимулирования более продолжительной трудовой жизни?

- Численность пенсионеров в нашей стране составляет около 2,4 млн. Многие из них полны сил и продолжают работать. Сегодня - это практически каждый пятый пенсионер. Стимулирование более долгой трудовой жизни - одно из направлений проведения сбалансированной политики занятости.

Хочу отметить, что в нашей стране созданы все условия для реализации трудового потенциала независимо от возраста. К примеру, у нас нет законодательных ограничений для продолжения трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста. Помимо этого, предусмотрена защита прав работников предпенсионного возраста.

На повышение конкурентоспособности таких граждан, испытывающих трудности в поиске места работы, ориентирована деятельность службы занятости - направление на обучение или переобучение по востребованным на рынке труда специальностям, оказание поддержки в организации собственного дела и иные меры содействия в трудоустройстве.

Не препятствуют трудовой деятельности в пожилом возрасте и правила пенсионного обеспечения. Подчеркну, что даже с учетом постепенного повышения пенсионного возраста в Беларуси он значительно ниже, чем в других государствах.

Есть и прямые стимулы для продолжения работы - это механизм так называемой отложенной пенсии. Законодательством предусмотрено премиальное повышение пенсии тем, кто принял решение о продолжении работы после достижения пенсионного возраста без получения пенсии. Чем дольше период такой работы, тем выше премия к пенсии. За пять лет работы без получения пенсии можно увеличить ее размер в 1,7-1,8 раза.

- К сожалению, с возрастом все большая часть пожилых граждан нуждается в уходе. Как развивается система социальной помощи пожилым людям?

- Данная работа в нашей стране четко выстроена и постоянно развивается с учетом потребностей населения. На текущую пятилетку правительством поставлена задача выйти на полное удовлетворение потребностей граждан, обратившихся за социальными услугами и имеющих право на них.

Первоочередное внимание в данной работе одиноким, а таких у нас в стране около 130 тыс. человек, а также одиноко проживающим пожилым гражданам и инвалидам. На сегодняшний день услуги социального обслуживания для таких лиц предоставляют 146 территориальных центров (в каждом административном районе), а также 83 стационарных интернатных учреждения.

Безусловно, мы идем по пути максимального оказания помощи нашим пожилым гражданам в привычной для них обстановке - на дому с учетом их индивидуальных потребностей и возможностей членов семьи. Одинокие малообеспеченные пожилые граждане и инвалиды получают такие услуги бесплатно, остальные нетрудоспособные граждане - по социально низким, установленным государством тарифам. К примеру, часовой тариф на услуги социальных работников сегодня составляет порядка 70 копеек, услуги сиделки - от Br1 до Br3.

Все более широкое распространение получает внедренная в практику новая форма социального обслуживания - замещающая семья. Это форма жизнеустройства совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства с иным физическим лицом, не являющимся ему близким родственником. Сегодня такие услуги получают порядка 260 наших пожилых граждан.

В целях дальнейшего развития системы социального обслуживания, внедрения ее новых форм, повышения адресности в следующем году правительством планируется провести комплексную работу по совершенствованию законодательства в данной сфере, продолжить развитие инфраструктуры государственных учреждений социального обслуживания.

- В конце прошлого года правительством утверждена национальная стратегия "Активное долголетие - 2030". Какие ее основные цели и как можно оценить старт данной работы?

- Национальная стратегия активного долголетия на ближайшие 10 лет утверждена постановлением Совета Министров от 3 декабря 2020 года №693. Это первый своего рода программный документ, определяющий основные целевые ориентиры и ключевые задачи по созданию условий для наиболее полной и эффективной реализации потенциала нашего старшего поколения, повышения качества его жизни.

Главное, что хотелось бы донести этим документом, - в любом возрасте человек должен оставаться максимально активным и созидательным. Именно таким образом выстраивать свои приоритеты и образ жизни. Государство готово создавать для этого необходимые условия, поддерживать все конструктивные начинания и предложения.

Люди старшего поколения продолжают вносить посильный вклад в развитие общества, остаются активными гражданами, готовыми поделиться уникальными знаниями и опытом, дать мудрый совет молодому поколению.

В правительстве, в областях и Минске утверждены детализированные планы мероприятий по реализации данной стратегии. На местном уровне идет активная работа по формированию советов пожилых граждан, которые будут привлекаться к обсуждению и решению ряда насущных вопросов - от благоустройства территорий и проведения праздничных мероприятий, до сохранения культурных ценностей, национальных обычаев и традиций.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех представителей старшего поколениям с праздником и пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения родных и близких, душевного спокойствия и благополучия!

БЕЛТА.-0-

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