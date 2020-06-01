Поддержка семьи в Беларуси - национальный приоритет государства. Меры семейной политики постоянно совершенствуются с учетом потребностей семей, появляются новые формы и механизмы. В День защиты детей министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала корреспонденту БЕЛТА, какая помощь оказывается при рождении ребенка, почему важно поддерживать многодетные семьи и на какие направления будут сделаны акценты в перспективе.

- Детское население Беларуси - какое оно сегодня?

- Всего в стране на 1 января 2020 года проживает более 1,8 млн детей в возрасте до 18 лет. Из них 80% (почти 1,5 млн) - городские жители.

Традиционно ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек. В апреле текущего года в среднем в день появлялось на свет 206 детей, каждый день создавалось 117 новых семей.

Средний возраст мам при рождении ребенка в 2019 году составил 29,6 лет, при рождении первенца - 26,8 лет, что почти на 2,5 года больше, чем 10 лет назад.

Возрастает вклад в рождаемость матерей старше 40 лет: в 2019 году у женщин в возрасте 40-44 года родилось более 2,2 тыс. малышей, что почти в 2 раза больше, чем было в 2010 году. Более 52% детей стали третьими и последующими в семье.

В многодетных семьях воспитываются 353,8 тыс. детей, или 19% от общей численности несовершеннолетних. В стране проживает 108,5 тыс. многодетных семей. Брестская область - лидер как по количеству многодетных семей, так и по числу самых больших семей - с 10 и более детьми.

- Говорят, дети - это будущее не только каждой семьи, но и общества в целом. Что сегодня государство вкладывает в детей для развития их человеческого потенциала? Как мы выглядим на фоне других стран?

- В развитии человеческого потенциала важны три составляющие: здоровье, образование и доходы. Задача системы социальной защиты - создать равные стартовые условия для детей при рождении и в период раннего развития.

Система государственных пособий выстроена таким образом, чтобы независимо от доходов родителей, их занятости или других факторов всем детям оказывалась равная поддержка. Единовременное пособие в связи с рождением ребенка и пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет назначается абсолютно всем семьям. Это отличает нашу систему пособий от системы выплат других государств, поскольку во многих странах выплаты зависят от заработной платы родителей, а незастрахованные лица получают их в минимальном размере.

В 2019 году на систему пособий было направлено Br2,3 млрд, или 1,7% от ВВП. Наиболее заметная прямая финансовая поддержка оказывается семьям с детьми до 3-х лет: в структуре расходов государственного бюджета на пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет пришлось около 60% от всех выплат на пособия. Их получают почти 275 тыс. детей.

Размеры пособий существенны. Если суммировать единовременные пособия и пособие до 3-х лет, то получится, что семья в среднем в первые 12 месяцев на первого ребенка ежемесячно получает Br630, на второго и последующих детей - почти Br900 (с учетом пособия на детей в возрасте 3-18 лет в период воспитания ребенка до 3-х лет).

За счет системы государственной адресной социальной помощи регулируются доходы малообеспеченных семей. Наиболее востребованные виды такой помощи - ежемесячные и единовременные социальные пособия, бесплатное обеспечение продуктами питания детей раннего возраста.

К примеру, в 2019 году почти 20 тыс. детей в возрасте до 2-х лет получали бесплатные продукты питания. Средняя стоимость месячного набора продуктов на одного ребенка составляет Br156. К слову, 5,4 тыс. детей (27% от общего количества получателей) проживают в семьях, воспитывающих двойни (тройни), им питание предоставляется без учета доходов.

Между прочим, семьям, воспитывающим двойни и тройни, предоставляется "двойная" поддержка - единовременная выплата по 2 бюджета прожиточного минимума (по Br494, с 1 мая БПМ - Br246,78) на каждого ребенка на приобретение вещей первой необходимости. Также в их распоряжении бесплатные услуги социальной няни (от 20 до 40 часов в неделю).

- Какие сегодня наиболее значимые виды поддержки для многодетных семей?

- Для многодетных семей предусмотрена разноплановая поддержка: в сфере жилищно-кредитной политики, системе образования, социальной защиты.

За последние годы принят ряд значимых нормативно-правовых актов по актуальным вопросам жизнедеятельности многодетных семей. В числе последних - продление программы семейного капитала с 1 января 2020 года (по указу №345). Основной новацией стало расширение направлений его досрочного использования (независимо от периода времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала) с учетом потребностей многодетных семей: на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья, получение платных медуслуг или образования. По данным на 1 мая, для многодетных семей открыто уже 83,2 тыс. вкладов (депозитов) "Семейный капитал" на сумму $815,1 млн и Br38,2 млн. Принято более 12 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них более 90% - на улучшение жилищных условий.

Недавно также был принят указ Президента №171 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан". С 1 сентября 2020 года указом предусмотрено многодетным семьям увеличить период предоставления государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия до 12 месяцев (сейчас - до 6 месяцев), а также критерий нуждаемости с 100% до 115% БПМ в среднем на душу населения для назначения такого пособия (до Br283,80 при нынешнем размере Br246,78).

Указ также содержит меры, направленные на повышение престижа материнства, дополнительные пенсионные гарантии для многодетных матерей (вступают в силу с 1 января 2021 года). Первое нововведение касается увеличения с 9 до 12 лет периода ухода за малолетними детьми, который может быть засчитан в общий стаж для назначения пенсии и исчисления ее размера. Норма указа будет применяться не только при первичных назначениях пенсий женщинам, родившим четверых и более детей, но и к пенсиям, назначенным до 1 января 2021 года.

Второе нововведение предусматривает снижение страхового стажа до 10 лет для назначения трудовой пенсии по возрасту женщинам, достигшим пенсионного возраста, родившим четверых детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста. Начиная с 1 января 2021 года этим женщинам трудовая пенсия по возрасту по достижении общеустановленного пенсионного возраста будет назначаться при наличии общего стажа не менее 20 лет и страхового стажа не менее 10 лет (сегодня страховой стаж требуется не менее 17 лет 6 месяцев, в 2021 году будет не менее 18 лет).

- Многодетным предоставляется значительный объем дополнительных преференций: помощь в строительстве жилья, льготы в системе образования, семейный капитал. Значит ли это, что быть многодетной семьей в Беларуси выгодно?

- Мы стремимся не к тому, чтобы быть многодетными было выгодно, а к тому, чтобы возродить традиции большой и крепкой семьи. Индивидуализм и потребительство не должны вытеснять наши исконные ценности - сохранение своего рода, знание своих корней, духовность семейного образа жизни. Согласитесь, чем больше семья, тем крепче и сильнее род, а значит, и народ, белорусы в целом. Поэтому очень важны проекты, которые рассказывают про замечательные большие белорусские семьи.

Республиканский конкурс "Семья года" как раз и создан для того, чтобы такие семьи могли вдохновлять своим примером, разделять с нами свой опыт созидания семейной жизни. В октябре 2019 года мы провели уже четвертый такой конкурс. Все наши участники уникальные и неповторимые. Так, были семьи, в которых пять красавиц-дочек, семьи, где две пары двойняшек - мальчики и девочки, многопоколенные семьи, творческие, трудовые династии. Конкурс демонстрирует, что когда детей много, они живут в своем микрокосмосе, помогают родителям и тянутся друг за другом в спорте, учебе и творчестве.

В числе мероприятий по повышению престижа семьи - конкурс Министерства информации "Крепка семья - крепка держава". Отмечу и телевизионный проект Белтелерадиокомпании "Родные люди", когда съемочная группа проводит целый день в обществе многодетной семьи. Его инициатором выступило общественное объединение "Белорусская ассоциация многодетных родителей".

Таких проектов должно становиться больше каждый год, в них должны быть вовлечены и общественные объединения, и профсоюзные организации, и бизнес, и образование, и культура.

- По каким направлениям, по вашему мнению, должна развиваться семейная политика? Что сегодня наиболее актуально?

- В плане социально-экономической поддержки актуально развивать стимулы для рождения в семьях вторых детей, чтобы молодые родители не откладывали появление деток на потом, когда построят карьеру. Такие предложения будут прорабатываться с учетом финансовых возможностей государства.

Важным является также развитие условий для гармоничного баланса "семья - работа". Это направление включает развитие гибких форм работы и дистанционной занятости, предоставление трудовых гарантий в связи с воспитанием детей. К примеру, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами предоставляются свободные от работы дни в неделю и в месяц, оплачиваемые в размере среднего заработка. А еще в Трудовой кодекс с 2020 года включена глава "Дистанционная занятость".

Мы также будем активно работать с нанимателями по продвижению концепции "Компании, дружественные родителям". Ее цель - убедить предприятия в эффективности политики поддержки семьи, создать корпоративную культуру уважения работников с семейными обязанностями. Эта работа будет вестись в тесном взаимодействии с Федерацией профсоюзов Беларуси.

Еще одно направление - стимулирование гендерного паритета в семейных отношениях, повышение престижа отцовства. Непропорционально большая нагрузка на женщин в семье (в среднем в 2,5 раза больше, чем у мужчин) влияет на многие аспекты как в семейной жизни, так и в возможностях саморазвития, образования и карьеры.

Кстати, белорусские папы становятся все более "продвинутыми" в вопросах воспитания и развития детей. С 2020 года для вовлечения отцов в процесс воспитания детей им предоставлена возможность уйти в социальный отпуск до 14 дней в первые 6 месяцев после рождения ребенка. Эта норма также закреплена в Трудовом кодексе. Важную роль сыграли и общественные инициативы "Папа-школы", "ПапаЗал" (отцы занимаются вместе с детьми спортом), форумы "ПапаPro".

Необходимо также работать над системой подготовки молодежи к вступлению в брак, рождению и воспитанию детей. Статистика разводов не утешает: каждый второй брак распадается. Развестись проще, чем искать компромиссы, решать проблемы в диалоге, работать над отношениями. Поэтому необходимо развитие семейной медиации, новых консультационных форм работы с молодыми семьями, просветительских программ в системе образования по основам семейной жизни, конфликтологии. Есть семьи, которые живут в крепких браках долгие годы. К примеру, в 2019 году было торжественно отмечено 570 "золотых" супружеских юбилеев, а это 50 лет совместной жизни. Надо перенимать их опыт.

Секрета счастливой семейной жизни нет, но это ключ к счастливому детству каждого ребенка. Давайте всегда помнить об этом.-0-