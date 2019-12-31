На днях глава государства подписал указ №485 "О совершенствовании земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц", предусматривающий, в частности, что госорганизации смогут получать участки для строительства жилья без участия в аукционах. О том, какие еще новации содержит документ, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

- Андрей Анатольевич, какие основные нововведения принятого указа вы бы выделили?

- Во-первых, это установление единого правила о предоставлении земельных участков, ранее выделявшихся для строительства, обслуживания либо строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества, с единым целевым назначением - для строительства и обслуживания таких объектов. Данная норма направлена на сокращение количества обращений землепользователей в государственные органы и связанных с этим административных процедур.

Целевое назначение земельных участков, предоставленных до вступления в силу указа, будет приводиться в соответствие с требованиями этого документа исходя из пожелания землепользователей при поступлении от них соответствующих заявлений. Исключение составят случаи осуществления на земельном участке строительства, когда целевое назначение участка будет меняться одновременно с выдачей разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объекта.

Указом также предусмотрено совершенствование процедуры изъятия и предоставления участков при перераспределении (ротации) земель между селхозорганизациями и (или) лесохозяйственными учреждениями для организации севооборота, наведения порядка на земле и других потребностей ведения сельского хозяйства. Со вступлением документа в силу разработка проектов отвода участков с установлением их нефиксированных границ будет осуществляться структурными подразделениями землеустройства местных исполкомов без взимания платы.

Реализация такого решения стала возможной благодаря наличию и развитию в системе Госкомимущества информационных ресурсов. Учитывая производственные особенности ведения сельского и лесного хозяйства, это существенно снизит финансовую и организационную нагрузку на сельхозорганизации и лесхозы.

- Совершенствуются подходы к взиманию платы за право заключения договоров аренды земельных участков. В чем их суть?

- С учетом норм указа, в том числе о едином целевом назначении земельных участков, предназначенных для строительства и обслуживания капитальных строений, изменяются правила взимания платы за право заключения договора аренды участка при предоставлении дополнительного участка земли в связи с реконструкцией существующего капитального строения. После того как документ вступит в силу, плата будет взиматься только в том случае, если она за право заключения договора аренды взималась за основной земельный участок.

Меняются также подходы к взиманию платы за право заключения договоров аренды земельных участков при их предоставлении для обслуживания капитальных строений, в которых возникли отношения по совместному домовладению. В соответствии с указом внесение в этом случае платы за право заключения договора аренды предусматривается только в случае, если она взималась при предоставлении участка для строительства этого капитального строения.

- Какие новации касаются улучшения условий ведения бизнеса?

- Указом регламентируется порядок продления срока аренды земельных участков. При этом, чтобы исключить негативные последствия для землепользователей, в случае несвоевременного обращения за продлением срока временного пользования или аренды земельного участка, устанавливается обязанность структурного подразделения землеустройства местного исполнительного комитета (либо администрации свободной экономической зоны) до истечения срока или аренды земельного участка информировать землепользователя о необходимости возврата этого земельного участка.

Чтобы исключить споры имущественного характера, указом предусматривается информирование новых землепользователей о возможном изъятии у них участков в случае, если прежний землепользователь в установленном порядке дал согласие на размещение испрашиваемого участка на его землях и изъятие у него данного участка. Предусматривается, что копии акта выбора места размещения земельного участка будут направляться местным исполкомом землепользователям, давшим согласие на размещение земельного участка на их землях и изъятие у них данных участков. При заключении им договора, который предусматривает возможность перехода права на земельный участок, либо является основанием для предоставления его местным исполнительным комитетом другому лицу после получения этой копии, такие землепользователи обязаны указать в соответствующем договоре, что ими согласовано размещения земельного участка на их землях и изъятия у них данных участков.

При этом получение согласия нового землепользователя на размещение земельного участка на его землях и изъятие у него участка уже не потребуется. Сделка, совершенная с нарушением этих требований, согласно указу является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску заинтересованного лица. Аналогичным образом будет разрешаться вопрос и при согласовании прежним землепользователем проекта отвода земельного участка.

- Указ №485 меняет правила опубликования извещений о проведении аукционов (конкурсов) в отношении имущества, находящегося в госсобственности, и земельных участков. Как теперь будет организована эта работа?

- Изменения направлены на то, чтобы сократить расходы на организацию подобных мероприятий, подлежащих впоследствии возмещению их победителями аукционов или конкурсов. Предусматривается необходимость публиковать извещения о проведении таких торгов в отношении земельных участков или права заключения договоров аренды земельных участков, а также другого имущества, находящегося в госсобственности, на официальных сайтах Государственного комитета по имуществу и соответствующих облисполкомов, Минского горисполкома. Если предметом торгов является объект, находящийся в республиканской собственности, информация об аукционе (конкурсе) дополнительно будет публиковаться в печатных СМИ, определенных Советом Министров, по объектам, находящимся в коммунальной собственности, земельным участкам или праве заключения договоров аренды земельных участков - в печатных средствах массовой информации, определенных облисполкомами и Минским горисполкомом.

- Указ решает не только земельные вопросы, но и в сфере рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Что меняется в этой сфере?

- Во-первых, определяются государственные органы, ответственные за рассмотрение обращений в некоторых сферах жизнедеятельности населения, которые ранее не были урегулированы в указе от 15 октября 2007 года №498 "О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц". Например, в сфере организации и застройки территорий садоводческих товариществ, деятельности организаций застройщиков, гаражно-строительных кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, реализации законодательства, регулирующего вопросы, связанные с книгой замечаний и предложений.

В связи с изменением наименования структурных подразделений местных исполнительных и распорядительных органов, в указе уточняются наименования отдельных госорганов, ответственных за рассмотрение обращений по существу в отдельных сферах жизнедеятельности населения.

Татьяна ЛИСАТОВИЧ,

БЕЛТА.-0-