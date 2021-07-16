В ходе применения на практике положений закона "Об исполнительном производстве" и других смежных актов были выявлены проблемные вопросы, требующие изменения нормативного регулирования определенных правоотношений. Чтобы усовершенствовать законодательство об исполнительном производстве и повысить эффективность деятельности органов принудительного исполнения, был принят закон №90-З от 6 января 2021 года "Об изменении законов по вопросам исполнительного производства", который уже вступил в силу. Заместитель начальника главного управления - начальник управления правового обеспечения Министерства юстиции Людмила Макаренко в интервью БЕЛТА подробно пояснила суть нововведений.

- Какие ожидания связываете с принятием этого закона?

- Законом вносятся изменения не только в закон об исполнительном производстве, но и в другие законы и кодексы, в частности, в закон о судебных исполнителях, Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный кодексы, Трудовой кодекс.

Некоторые включенные в закон положения являются довольно прогрессивными и, безусловно, позволят повысить качество исполнения органами принудительного исполнения требований исполнительных документов (например, в плане оперативности и реальности исполнения).

Отдельные положения, которые нашли закрепление в законе, предложены разработчиками проекта с учетом уже имеющейся практики их применения в иностранных государствах.

Закон предусматривает как концептуальные изменения порядка исполнения, так и незначительные, в том числе уточняющие отдельные нормы законодательства об исполнительном производстве.

Предполагается, что реализация предусмотренных в законе норм позволит сократить количество находящихся на исполнении в органах принудительного исполнения исполнительных документов, в том числе по которым предоставлены законодательным актом отсрочка и (или) рассрочка исполнения, а также в случае заключения между взыскателем и должником мирового соглашения, утвержденного в установленном законодательством порядке, или медиативного соглашения.

Принятие закона позволит повысить результативность реализации имущества, что приведет к росту показателя исполнения требований исполнительных документов. Увеличится количество заключаемых между должниками и взыскателями мировых и медиативных соглашений, следовательно, исключается применение к должникам мер принудительного характера. Также предполагается повышение контроля судебного исполнителя за исполнением исполнительных документов при их направлении по месту получения должником заработной платы и приравненных к ней доходов. Кроме того, улучшится образовательный уровень судебных исполнителей и, как следствие, качество выполняемых ими обязанностей.

- Новый исполнительный документ - решение налоговых органов. Что это значит для должника по налогам?

- С 15 июля 2021 года судебные исполнители могут возбуждать исполнительные производства на основании решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов (пошлин), а также других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, контроль за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты которых возложен на налоговые органы.

Такое изменение вовсе не свидетельствует о перераспределении функций между налоговыми органами и органами принудительного исполнения. Однако эти изменения позволят налоговому органу направить такие исполнительные документы судебному исполнителю. Это видится целесообразным, когда в отношении того же должника возбуждены исполнительные производства в органе принудительного исполнения и по ним проводится работа. Такой порядок исключит "конфликт интересов" разных органов, осуществляющих взыскание задолженности с одного и того же лица.

Если работа в отношении должника уже проводится органами принудительного исполнения, то взыскание задолженности по налогам, сборам (пошлинам), а также по иным обязательным платежам в республиканский и местные бюджеты будет происходить оперативно с учетом преимущественной очередности их погашения (с 15 июля в соответствии со ст.122 закона "Об исполнительном производстве" - 4-я очередь удовлетворения требований).

- Взыскатель перед направлением заявления о возбуждении исполнительного производства воспользовался правом бесспорного взыскания долга с должника путем выставления требования к его расчетному банковскому счету. Станет ли судебный исполнитель, получив документы от взыскателя об отсутствии денег на счете должника, вновь направлять платежное требование через АИС ИДО?

- После вступления в силу закона №90-З взыскатели смогут направить исполнительный документ о взыскании задолженности с юридического лица или индивидуального предпринимателя в орган принудительного исполнения без необходимости предъявления платежного требования в банк и (или) небанковскую кредитно-финансовую организацию.

В соответствии с ч.1 ст.70 закона об исполнительном производстве при исполнении исполнительного документа, связанного со взысканием денежных средств, взыскание обращается в первую очередь на деньги должника в белорусских рублях и иностранной валюте. При этом взыскание на денежные средства в иностранной валюте обращается при отсутствии у должника денег в белорусских рублях или недостаточности их для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.

Согласно ч.3 этой же статьи, если у должника нет денежных средств, достаточных для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, взыскание обращается на его иное имущество. Исключение составляет имущество, изъятое из оборота, и имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, перечисленное в приложении к этому закону.

Таким образом, принцип взыскания задолженности в первую очередь за счет денежных средств сохранился.

Вместе с тем даже в том случае, когда взыскатель реализовал свое право бесспорного взыскания долга с должника путем выставления требования к его расчетному банковскому счету, судебный исполнитель вправе выставить платежное требование через систему АИС ИДО, несмотря на то, что ранее исполнительный документ уже был предъявлен к счету должника.

- Постановление судебного исполнителя о приостановлении полностью или частично операций по банковским счетам граждан, в том числе ИП, юрлиц будет направляться только должнику. В настоящее время оно адресуется сторонам исполнительного производства, третьим лицам, банку и (или) небанковской кредитно-финансовой организации. Как взыскатель, направивший судебному исполнителю ходатайства о принятии обеспечительной меры в виде приостановления операций по банковским счетам должника, узнает о том, удовлетворено его ходатайство или нет? Какие способы уведомления взыскателя предусмотрены?

- Из ч.5 ст.12 закона об исполнительном производстве следует, что если иное не предусмотрено законом, постановления судебного исполнителя, руководителя органа принудительного исполнения не позднее дня, следующего за днем их вынесения, направляются сторонам исполнительного производства, при необходимости - другим лицам.

Согласно ч.2 ст.63 закона (в редакции с 15 июля 2021 года) постановление судебного исполнителя о приостановлении операций по банковским счетам граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц является исполнительным документом, направляется должнику, третьим лицам, в банк и (или) небанковскую кредитно-финансовую организацию.

Таким образом, в законе содержится особый порядок, по которому определен круг лиц, которым направляется постановление о приостановлении операций по банковским счетам граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

При этом, поскольку приостановление операций по банковским счетам не относится к мерам по обеспечению исполнения исполнительного документа (ст.60 закона), а является одним из исполнительных действий, которые вправе совершить судебный исполнитель, то его совершение не соотносится с процедурой принятия меры по обеспечению исполнения исполнительного документа по ходатайству взыскателя.

- В каких случаях судебные исполнители будут применять ограничение на управление транспортом?

- В связи с передачей из компетенции суда в компетенцию судебного исполнителя полномочий на принятие меры по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде временного ограничения права должника на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, права на охоту изменяется порядок принятия и исполнения этой меры.

С 15 июля судебный исполнитель вправе принимать указанные меры с вынесением соответствующего постановления. В связи с этим была необходимость изменения порядка исполнения этих мер. Однако в целом, как и раньше, меры по обеспечению исполнения исполнительного документа могут быть приняты на любой стадии исполнительного производства в случае, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение исполнительного документа.

Следует обратить внимание, что данные меры будут подлежать исполнению с момента надлежащего извещения должника о вынесенном судебным исполнителем постановлении.

- Новые основания для приостановления исполнительного производства - рассрочка, отсрочка. Что происходит после их предоставления?

- В случае предоставления должнику судом, иным уполномоченным органом (уполномоченным лицом) отсрочки или рассрочки исполнения судебного постановления, на основании которого выдан исполнительный документ, или судебного постановления, являющегося исполнительным документом, иного исполнительного документа судебный исполнитель будет обязан приостановить исполнительное производство.

После истечения срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки, исполнительное производство будет возобновлено и работа по нему продолжится судебным исполнителем.

Вместе с тем в случае, когда актами законодательства должнику предоставлены отсрочка или рассрочка исполнения, судебный исполнитель будет возвращать такой исполнительный документ взыскателю.

- Как будет определяться цена имущества должника при его продаже? В каких случаях взыскатель сможет оставить его себе?

- Общие подходы по оценке арестованного имущества с учетом принятия закона №90-З не изменились. Так, если иное не установлено законодательством, стоимость арестованного имущества должника устанавливается судебным исполнителем в акте ареста имущества по цене, существующей в этой местности, остаточной стоимости, отпускной цене.

Внесены дополнения относительно оценки земельных участков. Их стоимость будет устанавливаться судебным исполнителем по кадастровой стоимости.

Также определено, что в случае установления стоимости имущества в исполнительном документе судебным исполнителем в акте ареста имущества указывается соответствующая стоимость.

Если установить стоимость всего арестованного имущества или отдельных его частей затруднительно, в акте ареста судебный исполнитель устанавливает предварительную стоимость с последующим привлечением специалиста либо проведением независимой оценки.

В ст.88 закона об исполнительном производстве определено имущество, в отношении которого в обязательном порядке в акте ареста имущества устанавливается предварительная стоимость. С учетом изменений, вступивших в силу с 15 июля, не требуется установление предварительной стоимости в отношении имущества, реализуемого с торгов (электронных торгов) (если данные виды имущества не относятся к тем, в отношении которых обязательным является указание предварительной стоимости).

При этом законом №90-З внесены изменения относительно переоценки арестованного имущества должника. Вместо одной переоценки, которая составляла до 20% от первоначальной стоимости имущества, будут проводиться четыре. При этом установлен фиксированный размер переоценки арестованного имущества, составляющий 20% от первоначальной стоимости.

Следует учитывать, что устанавливаются особенности при переоценке в сторону уменьшения стоимости арестованного имущества должника, находящегося под таможенным контролем: переоценка такого имущества не будет проводиться, если после переоценки стоимость имущества будет меньше либо равна размеру таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.

Взыскатель вправе будет до каждой из четырех переоценок реализовать свое право принять его в счет погашения задолженности.

- Будет ли удержан принудительный сбор в случае заключения медиативного соглашения, если должник ничего не перечислил в счет погашения долга по исполнительному документу? Если да, в каком размере?

- В силу п.180 инструкции по исполнительному производству, утвержденной постановлением Министерства юстиции №67 от 7 апреля 2017 года (с учетом изменений, вступивших в силу с 15 июля) в случае заключения между взыскателем и должником мирового или медиативного соглашения при наличии оснований для взыскания принудительного сбора его размер составляет 50% от установленного ч.2 этого пункта размера. Размер принудительного сбора рассчитывается на день утверждения мирового соглашения или на день заключения медиативного соглашения.

Таким образом, если на день утверждения мирового соглашения или на день заключения медиативного соглашения погашение задолженности не производилось, то взыскиваться принудительный сбор не будет.

- Исполнительное производство прекратят, если истечет срок давности исполнения исполнительного документа. Какие сроки давности и для каких исполнительных документов установлены?

- Основания, по которым прекращается исполнительное производство, дополняются таким, как истечение установленного законодательными актами срока давности исполнения требований исполнительного документа при отсутствии у должника денежных средств и (или) иного имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Эта норма введена, чтобы упорядочить работу по исполнению постановлений о наложении административных взысканий и установить предельный срок, в течение которого такие исполнительные документы могут находиться на исполнении при отсутствии у должника денежных средств и (или) иного имущества. В этой связи нормы ПИКоАП также дополнены положениями, устанавливающими 2-летний срок давности исполнения постановления о наложении административного взыскания.

Так, в силу ч.3 ст.14.5 ПИКоАП не подлежит исполнению постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа, конфискации, взыскания стоимости, если оно не было исполнено в течение двух лет со дня его вступления в законную силу и орган принудительного исполнения установил отсутствие у лица, в отношении которого вынесено такое постановление, денежных средств и иного имущества, на которые может быть обращено взыскание.

В случае приостановления исполнения постановления в соответствии со ст.13.7 ПИКоАП (обжалование постановления), в случае предоставления отсрочки, рассрочки, а также при приостановлении исполнительного производства течение срока давности исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа, конфискации, взыскания стоимости приостанавливается.

- Что касается банка данных исполнительных производств, будут ли изменения в порядке предоставления информации сторонам исполнительного производства, третьим лицам?

- Банк данных исполнительных производств начал функционирование с 1 января 2021 года. Он предназначен для предоставления заинтересованным сведений об исполнительных производствах. Перечень сведений, которые могут быть предоставлены из банка данных, а также их объем установлены соответственно в п.5 и п.16 положения о банке данных исполнительных производств, утвержденного указом №418 от 19 ноября 2019 года.

Подробнее с порядком предоставления информации из банка данных исполнительных производств можно ознакомиться на портале Министерства юстиции в разделе "Деятельность" - "Принудительное исполнение". В ближайшее время какое-либо внесение изменений в данный порядок не рассматривается.

К слову, на портале Министерства юстиции доступен для использования информационный ресурс "Реестр задолженностей по исполнительным производствам", посредством которого можно получить справочную информацию о задолженностях граждан, юридических лиц, а также иных субъектов, взыскиваемых органами принудительного исполнения (по сведениям начиная с 15 августа 2017 года).

Информация, содержащаяся в реестре, носит справочный характер, за ее уточнением необходимо обращаться в соответствующие органы принудительного исполнения.

Для получения более расширенной информации об имеющихся долгах, об ограничениях (обременениях), установленных в отношении должников и (или) их имущества в исполнительном производстве, возможно использование банка данных исполнительных производств.

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