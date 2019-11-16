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Интервью
16 ноября 2019, 11:31
Сергей Лебедев

В каждом регионе Беларуси 17 ноября будут работать около 50 наблюдателей СНГ

Сергей Лебедев
Сергей Лебедев
Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ

Миссия наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва продолжает мониторинг избирательной кампании. Она приступила к работе 4 сентября. Наблюдатели посетили уже 106 избирательных округов во всех регионах страны. На днях были озвучены промежуточные результаты мониторинга, а свои окончательные выводы миссия сделает 18 ноября. О принципах работы, предварительных оценках и особенностях мониторинга в основной день голосования корреспонденту БЕЛТА рассказал глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

- Миссия СНГ традиционно участвует в мониторинге выборов в Беларуси. Есть ли какие-то особенности нынешней избирательной кампании в сравнении с предыдущими?

- В Беларуси мы наблюдаем за выборами уже девятый раз. Кстати, 18 лет назад по решению Совета глав государств Содружества первая миссия наблюдателей от СНГ была направлена на выборы Президента Беларуси, которые состоялись 9 сентября 2001 года. Так что нынешняя миссия у нас на пространстве СНГ юбилейная - сотая по счету. И символично, что она проходит именно в Беларуси.

Конечно, с момента нашего первого наблюдения многое изменилось. За эти годы накоплен огромный практический опыт проведения избирательных кампаний, вследствие чего вся работа проводится сегодня четко и слаженно, в соответствии с Избирательным кодексом выполняются все необходимые мероприятия и процедуры. Граждан Беларуси широко и подробно информируют об организации выборов и работе по их подготовке.

Что касается отличий, то это прежде всего возросшая активность участников избирательной кампании. По сравнению с выборами в Палату представителей шестого созыва в этот раз число выдвиженцев в кандидаты в депутаты значительно больше. Как результат - на каждый депутатский мандат претендуют примерно 5 человек. Это, безусловно, позитивная тенденция, так как, чем больше кандидатов, тем шире альтернатива для выбора. Кроме того, заметно увеличилось количество молодых людей, желающих работать в парламенте. И этот факт также можно считать отличительной чертой нынешних выборов.

Достаточно заметной была и агитационная кампания. Кандидаты активно использовали предоставленные им возможности бесплатных публикаций в газетах и выступлений на телевидении и радио. При этом в телеэфире выступления кандидатов сопровождались субтитрами или переводом на жестовый язык, что является положительной новацией этой избирательной кампании.

Еще одно новшество касается голосования людей с ограниченными физическими возможностями. Сейчас такая практика широко внедряется во многих государствах. В эту избирательную кампанию в Беларуси на некоторых участках также оборудованы специальные места для голосования избирателей, передвигающихся на инвалидных колясках. А для граждан, имеющих ограничения по зрению, предусмотрены специальные трафареты и увеличительные лупы.

Мы обратили внимание на то, что Центризбирком Беларуси, идя в ногу со временем, всю необходимую нормативно-правовую и статистическую информацию, относящуюся к избирательной кампании, все новости о ходе основных этапов выборов оперативно публикует на интернет-сайте "Выборы 2019". Этот информационный ресурс работает с начала августа. Рубрики под таким же названием созданы на официальных сайтах областных, Минского городского, районных исполкомов, администраций районов и городов.

- Как вы считаете, насколько созданы качественные условия для мониторинга выборов?

- В республике созданы необходимые условия для мониторинга выборов. Мы убедились в том, что руководство и члены избирательных комиссий всех уровней открыты для общения, предоставляют необходимую информацию обо всех этапах избирательной кампании. Члены миссии СНГ имели возможность знакомиться с протоколами заседаний избирательных комиссий, другими документами, касающимися выборов.

Представители миссии обсуждали проведение предвыборной кампании с руководством Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел. Состоялись встречи с избирательными штабами Коммунистической партии Беларуси, РОО "Белая Русь", Белорусского республиканского союза молодежи, Республиканской партии труда и справедливости, Либерально-демократической партии, Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии левых "Справедливый мир".

- Есть ли какие-то особенности работы в Беларуси для вас в сравнении с другими странами постсоветского пространства, где вам доводилось работать?

- Да, есть. Ведь в белорусской столице размещается штаб-квартира Содружества Независимых Государств. Благодаря этому мы имели возможность развернуть деятельность нашей наблюдательной миссии задолго до непосредственного дня голосования. Также благодаря этому фактору мы можем расширить число долгосрочных наблюдателей за счет сотрудников Исполкома СНГ, являющихся гражданами других государств, работников дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Беларуси.

К особенностям белорусского избирательного законодательства можно отнести возможность досрочного голосования. К слову, досрочное голосование используется достаточно широко в мире, например, в США и ряде стран Западной Европы. Мы считаем, что такая форма голосования удобна для избирателей, жители Беларуси к ней привыкли и широко пользуются этой возможностью.

Могу сказать, что наблюдатели от СНГ, присутствовавшие на избирательных участках при досрочном голосовании, отмечают четкость и слаженность в работе членов участковых избирательных комиссий, выполнение ими необходимых процедур в соответствии с требованиями Избирательного кодекса.

- Миссия приступила к работе 4 сентября. Что уже сделано за этот период? Можете ли что-нибудь предметно сказать о вашей работе, озвучить какие-то промежуточные результаты?

- Сразу скажу, что окончательные выводы и оценки мы изложим в итоговом заявлении по результатам наблюдения за подготовкой и проведением выборов. А что касается промежуточных результатов, то соответствующий отчет за период наблюдения с 4 сентября по 6 ноября опубликован на сайте Исполкома СНГ.

Приступив к работе более чем за два месяца до начала голосования, мы смогли обеспечить полноценный мониторинг всех этапов избирательного процесса. В миссии наблюдателей от СНГ работали 48 долгосрочных наблюдателей, которые постоянно выезжали в регионы Беларуси, посещали избирательные комиссии, встречались с кандидатами и представителями общественности.

Без преувеличения, наши долгосрочники проделали огромную работу. За это время они посетили все территориальные, 106 окружных избирательных комиссий. Наблюдатели от СНГ присутствовали на заседаниях по формированию участковых избирательных комиссий, регистрации инициативных групп по сбору подписей и непосредственно кандидатов в депутаты. Мы посещали заседания ЦИК, обучающие семинары и тренинги, проводимые Центральной комиссией для организаторов выборов.

Эксперты миссии и Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ завершают анализ избирательного законодательства Беларуси. Свое мнение о нем, согласно ст. 13 Избирательного кодекса, мы изложим после дня голосования.

Хочу подчеркнуть, что деятельность наблюдателей от СНГ строится на принципах политической нейтральности и невмешательства в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства. Оценки миссии базируются исключительно на основании собственного наблюдения, официальной информации, фактического материала, предоставленного избирательными комиссиями. Задача нашей миссии - осуществляя объективное и непредвзятое наблюдение за ходом избирательной кампании, содействовать проведению свободных и демократических выборов.

- Как охвачены регионы Беларуси?

- Традиционно мы стараемся охватить наблюдением все регионы страны, где разворачивается работа миссии. Как я уже сказал, наши долгосрочные наблюдатели за два с лишним месяца работы посетили все области Беларуси. В составе миссии аккредитованы 475 наблюдателей. Это значит, что в день голосования мы направим порядка 40-50 человек в каждую область. Наши представители будут вести мониторинг во всех 110 избирательных округах республики.

- Как налажено сотрудничество с рабочими группами других миссий?

- Один из основных принципов нашей работы - максимальная открытость, в том числе и в контактах с коллегами из других наблюдательных миссий. К примеру, во время мониторинга выборов мы традиционно два-три раза встречаемся и обмениваемся информацией о ходе кампании с представителями миссии БДИПЧ ОБСЕ и миссии наблюдателей от ШОС.

- Приближается самый ответственный период. Как наблюдатели СНГ будут работать непосредственно в день выборов?

- Основная группа наших наблюдателей уже прибыла в Беларусь. Сегодня мы проведем цикл инструктивных встреч наблюдателей с руководством и членами Центризбиркома, обеспечим их необходимыми материалами, после чего они разъедутся по регионам.

В день выборов работа наблюдателей начнется рано утром - они будут присутствовать при открытии избирательных участков, наблюдать за соблюдением всех предусмотренных при этом законодательством процедур. В течение дня каждый наблюдатель посетит несколько избирательных участков в своем регионе, где будет вести мониторинг процесса голосования.

Наши наблюдатели также будут следить за подсчетом голосов после закрытия избирательных участков. Всю информацию, полученную в ходе мониторинга, наблюдатели будут оперативно передавать в штаб миссии в Минске, где эти данные будут аккумулироваться и обобщаться.

После завершения голосования и обработки всей поступившей информации состоится заседание Совета координаторов, представляющих все категории наблюдателей, аккредитованных в миссии СНГ, то есть это представители от каждой из стран СНГ, Межпарламентской ассамблеи Содружества, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, а также Постоянного комитета Союзного государства.

Основываясь на имеющейся официальной информации и представленных наблюдателями фактических материалах, принимая во внимание личные впечатления и результаты обсуждения, координаторы коллегиально сформулируют окончательные выводы и оценки миссии Содружества о ходе избирательной кампании и о важнейшем этапе выборов - голосовании. После завершения избирательной кампании свое заявление по результатам наблюдения за подготовкой и проведением выборов мы направляем в Центризбирком.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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