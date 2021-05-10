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10 мая 2021, 15:42
Мария Гореликова

В музее истории ВОВ рассказали об экспонируемых предметах из сожженных фашистами деревень

Мария Гореликова
Ведущий научный сотрудник отдела истории партизанского движения музея истории Великой Отечественной войны

За годы оккупации (1941-1944 гг.) гитлеровцы провели в Беларуси более 140 крупных карательных операций. За этот период ими сожжены свыше 9 тыс. сел и деревень, более 5 тыс. из них уничтожили вместе со всем или частью населения. Итогом нацистской политики геноцида и "выжженной земли" в Беларуси стали больше 2 млн уничтоженных за три года оккупации человек. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны является главным хранителем свидетельств тех лет. Корреспондент БЕЛТА пообщалась с ведущим научным сотрудником отдела истории партизанского движения музея истории Великой Отечественной войны Марией Гореликовой на тему экспонируемых предметов, которые рассказывают о сожженных деревнях.

- Сколько предметов из сожженных деревень хранится сегодня в музее?

- В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны хранятся 17 объемных предметов из деревень, сожженных гитлеровцами в годы оккупации, которые входят в музейную коллекцию "Военная археология", 16 из них относятся к деревне Хатынь.

- Какие это предметы? Что в основном находили на пепелищах?

- Это опаленные части домашней и сельскохозяйственной утвари: миска, чайник, фрагменты пилы, косы, а также обгорелые бревна. Почти все они были обнаружены сотрудниками музея на месте сожжения деревни Хатынь Логойского района в 1967-1969 годы в период создания мемориального комплекса "Хатынь". Этот всемирно известный мемориал до 1992 года являлся филиалом нашего музея.

- В каких экспозициях можно увидеть эти вещи?

- В экспозиции зала "Нацистский оккупационный режим в Беларуси. 1941-1944 гг.", в котором центральное место занимает инсталляция "Сожженные деревни". В ней обгоревшая опора колодца-журавля из деревни Литавец Дзержинского района Минской области. Также можно увидеть макет деревянного сруба колодца, в который гитлеровцы бросили 15 детей в возрасте 1-6 лет в деревне Шуневка Докшицкого района Витебской области в ходе карательной операции "Котбус" и воссозданные художниками обгоревшие бревна и остатки сельскохозяйственного инвентаря. Все эти предметы посетители видят на фоне реалистичных кадров из художественного фильма "Иди и смотри" режиссера Элема Климова по сценарию Алеся Адамовича, снятого на киностудии "Беларусьфильм" в 1985 году. На видеостене демонстрируется ужасающая сцена сожжения людей в сарае.

- Расскажите историю предмета, который больше всего вас впечатлил?

- Наибольшее впечатление производит опора колодца-журавля из деревни Литавец. Этот предмет поступил в наш музей в 1972 году. Деревня была сожжена гитлеровцами в январе 1943-го вместе с населением в ходе карательной операции "Якоб". В огне погибли 196 человек. На месте деревни осталась только обгоревшая опора колодца, словно немой свидетель трагедии всех белорусских деревень, которая никого не может оставить равнодушным.

- Что из таких вещей больше всего вызывает отклик у посетителей?

- Вся инсталляция "Сожженные деревни" оказывает сильное эмоциональное воздействие на посетителей. В интернете и в книге отзывов музея посетители пишут, что именно при виде этих предметов и кадров из фильма "Иди и смотри" зашкаливают эмоции, и на глазах появляются слезы. Большой интерес у наших посетителей вызывает инфотерминал, в котором представлены материалы по сожженным гитлеровцами белорусским деревням. Они размещены в алфавитном порядке по областям. Информация дополнена фотографиями свидетелей, чьи материалы хранятся в музее, актами, составленными комиссиями из числа партизан и местных жителей о сожжении деревень, фотографиями памятников, установленных на месте трагедии и аудиозаписями воспоминаний из книги "Я из огненной деревни", собранных белорусскими писателями Алесем Адамовичем, Янкой Брылем, Владимиром Колесником. К примеру, выбрав в инфотерминале в Минской области деревню Большие Прусы, посетитель услышит голос одной из выживших жительниц деревни Марии Кот. Аудиовизуальные средства способствуют более эмоциональному восприятию темы, которая продолжает по сей день трогать души людей.

- Как эти вещи попадают в музей?

- Перечисленные предметы поступили в музей в результате проведения поисковых работ на месте сожженных деревень.

- Есть ли что-то такое, чего нет в фондах, но хотелось бы иметь, относящееся к теме сожженных деревень?

- Поступление новых объемных артефактов в фонды нашего музея, связанных с трагедией белорусских деревень, затруднительно по ряду причин. Почти все довоенные дома в деревнях были деревянными. Постройки, а также личные вещи людей были уничтожены огнем. В первые послевоенные годы сбору предметов в сожженных деревнях не представлялось возможным уделить должное внимание. Ведь прежде всего необходимо было возродить уничтоженные деревни, построить для населения новое жилье.

- Насколько эта тема изучена?

- Впервые широкое освещение тема уничтожения белорусских деревень в годы Великой Отечественной войны получила в сборнике документов "Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941-1944", изданном в 1963 и 1965 годах. В 1973-м вышла книга Алеся Адамовича, Янки Брыля и Владимира Колесника "Я из огненной деревни", основу которой составили собранные авторами воспоминания жителей сожженных деревень. В книге "Нацистская политика геноцида и выжженной земли" впервые были опубликованы списки белорусских деревень, сожженных вместе с населением. Данная тема нашла отражение в историко-документальных хрониках районов и городов Беларуси "Память". Документальные публикации, вышедшие в последние годы, существенно пополнили источниковую базу по изучению темы трагедии белорусских деревень.

- Ознакомившись с предложенными экспозициями на сайте, я отметила, что отдельно эта тема не представлена. Вы уже сказали, что эти вещи можно увидеть в экспозиции "Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси. 1941-1944 гг." Тема сожженных деревень очень болезненна для всех белорусов. Будет ли в будущем она представлена отдельно на временной выставке?

- На протяжении всей своей работы наш музей уделяет большое внимание изучению истории сожженных деревень. Эта тема была отражена в ряде временных экспозиций. Например, в 2018 году в музее была создана временная экспозиция "Хатынь и ее сестры: трагедия и память", посвященная судьбе Хатыни и других белорусских деревень, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны. Посетители смогли увидеть фотографии уничтоженных деревень и местных жителей, акты представителей подпольных партийных органов и партизан, документальные свидетельства переживших трагедию жителей деревень. В 2021 году сотрудниками музея была создана временная экспозиция "Забвению не подлежит", посвящена 75-летию судебного процесса Военного трибунала Минского военного округа над нацистскими преступниками. На выставке были представлены документы из фондов музея о преступлениях нацистов на белорусской земле. В числе документов - акты, протоколы, опросы свидетелей сожженных деревень.

- Как вы считаете, насколько и как музейные предметы помогают современному молодому поколению изучать историю Великой Отечественной войны?

- Посещение музея - это непосредственное общение с памятниками истории, восприятие, понимание и интерпретация истории Великой Отечественной войны через музейный предмет.

Ирина ДЕНИСОВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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Беларусь ВОВ история музей
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