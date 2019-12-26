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26 декабря 2019, 16:21
Николай Пинигин

В театре зритель остается самым главным критиком

Николай Пинигин
Николай Пинигин
Художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы

Спектакль "Король Лир" впервые покажут сегодня на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы. Работа над постановкой длилась 2,5 месяца. Художественный руководитель театра Николай Пинигин рассказал корреспонденту БЕЛТА об актуальности произведений Уильяма Шекспира, своем отношении к современному театру и особенностях работы режиссера.

- Николай Николаевич, почему решили поставить "Короля Лира" на сцене Купаловского?

- Шекспир написал много пьес, но для меня "Король Лир" лучшая. Это произведение более позднего периода драматурга, когда он все знал про жизнь. В "Короле Лире" есть и предательство, и любовь. С одной стороны, это сказка, легенда. С другой - тут есть и семейная история. Это произведение актуально во все времена. Эта пьеса как голливудский сценарий. События происходят с такой скоростью, что просто не успеваешь уследить, действие держит внимание зрителя, поэтому Шекспир как драматург - гений.

Главную роль в пьесе исполнит Виктор Манаев, с которым я давно и много работаю вместе. Считаю его очень талантливым артистом и своим другом. Когда-то я ставил спектакль "Костюмер", где Виктор Манаев играл серьезную драматическую роль. Я увидел, что он может сыграть и трагедийную роль.

- Во время подготовки к спектаклю смотрели ли фильмы, постановки других режиссеров?

- У меня есть правило: я не смотрю спектакли других режиссеров, кино, когда начинаю ставить свой спектакль. Есть история, и есть мое прочтение. Трудились много, но управились быстро: за два с половиной месяца. Многие годами ставят спектакли, но я так не могу.

Я жаворонок, всегда встаю в 5-6 часов утра, поэтому и все репетиции проходили в первой половине дня. Думаю, что у нас все получится.

- Есть ли уверенность, что постановка затронет зрителя?

- Для меня зритель - самый главный критик, он всегда голосует рублем. Поэтому мы стараемся работать от всего сердца. Я не знаю, какими зрители выйдут после спектакля, но мне важно, чтобы они поняли, что я хотел сказать.

- Всегда ли ваши взгляды как руководителя совпадают с мнением коллектива?

- Режиссер - главная фигура в театре, которая ведет за собой артистов. Раньше я больше готовился к репетициям: была расписана каждая сцена, кто куда идет, сейчас же - больше импровизаций. При этом, конечно, у меня есть железный каркас того, что я делаю.

Нужно быть лидером, ты должен увлечь своей идеей, зажечь людей. Я сразу вижу, получается это или нет, насколько это интересно моей команде. Режиссер - сложная профессия. К каждому артисту необходим индивидуальный подход: иногда нужно стукнуть кулаком по столу, а в другом случае говорить с добротой. Когда хочешь достичь цели, нужно быть гибким с людьми. Главное в любом виде искусства - искренность, я никогда не думаю про новаторство.

- Каким вы видите современный театр?

- Безусловно, все меняется: театр, темп и ритм жизни, скорость и объемы поглощения информации. Кто сегодня выдержит восьмичасовые спектакли, которые шли при Пушкине? Раньше была другая манера - мелодекламация, в театре больше говорили, сейчас используется много визуальной составляющей. Современный театр очень разный, и в немалой степени это зависит от режиссера. Один режиссер ставит про одно и именно так, а другой иначе. Есть режиссеры, которые бесконечно все разрушают на сцене, - не за этим ходят зрители в театр. Они ходят на спектакли за идеалами, надеждой, счастьем, любовью.

Я не считаю, что театр обязательно должен быть высокотехнологичным. Театр имеет свой язык, как и любое искусство. Синтез возможен, но это должно быть обоснованно. Я создаю синтез в театре, используя элементы других видов искусств (музыка, костюмы, работа художника и гримера). У нас много видеопроекций в спектаклях, но они не нарушают границы театра. В Купаловском театре каждая постановка так называемый эксперимент, о котором так много говорят. Ведь есть разная литература, которой нужны разные формы, а существуют и проекты одного дня: сыграл и забыл. Мы каждый день играем для нашего зрителя, в среднем это 280 спектаклей в год. Поверьте, это не так просто.

- Остается ли время на себя, новые литературные открытия?

- Я очень мало читаю: 400-500 пьес в год. С одной стороны, нет времени на литературу, которую люблю, с другой - я думаю, что самое важное в жизни уже прочел.

Люблю Пушкина, Бунина, с удовольствием перечитываю Короткевича, Довлатова. Из последнего - Дина Рубина. Люблю Дмитрия Быкова, но не его произведения. Он фантастический лектор, у него великолепное образование, язык, юмор и все остальное. Для меня он больше критик и лектор, чем прозаик.

- Кто из современных театральных режиссеров вам наиболее интересен?

- В театральном пространстве есть человек, которого я очень ценю и люблю, - главный режиссер театра имени Вахтангова Римас Туминас. Для меня театр - это когда больно, хочется плакать, смеяться, сопереживать. У Римаса Туминаса изумительная форма в спектаклях, все-таки он из того поколения, которое серьезно работало с артистами.

К сожалению, сейчас молодежь мало читает. У нас в юности не было интернета, мы запоем читали литературу. Когда читаешь книги, начинает работать фантазия и человек развивается. А когда читаешь чужие мысли в интернете, тобой начинают манипулировать. Пусть молодые читают, приходят в театр, развиваются, работают над собой, ищут свой стиль, манеру. Главное в жизни - найти себя.

Анастасия АРХИПОВА,

БЕЛТА.-0-

Фото Национального академического театра имени Янки Купалы

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