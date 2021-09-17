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17 сентября 2021, 07:47
Валерий Малашко

Валерий Малашко: в праздновании Дня народного единства не только исторический, но и сакральный смысл

Валерий Малашко
Валерий Малашко
Заместитель председателя Могилевского облисполкома

Беларусь 17 сентября впервые отметит День народного единства. Праздник имеет прочный исторический фундамент и нацелен на сплочение белорусского народа. В его основе преемственность поколений, а также курс на развитие сильной и независимой страны. О том, какие акценты расставляет в жизни современного белоруса идея народного единства и чем уникален этот праздник, рассказал заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Валерий Малашко.

- 17 сентября - дата, которая имеет под собой как историческую подоплеку, так и более глубокий, символический смысл. Что отличает этот праздник от других и в чем заключается его ценность для белорусского народа?

- День народного единства - то, что сегодня объединяет нас не только исторически как народ, но и сакрально как определенное сообщество. Сегодня это еще раз подтверждает, что белорусы сформировали свое государство и могут смело смотреть в будущее. На мой взгляд, 17 сентября 1939 года состоялся акт исторической справедливости по отношению к белорусскому народу. И этот акцент важен и актуален сегодня, так как к людям должно прийти осознание, кто мы и какое место занимаем на геополитической карте мира.

По большому счету мы формируемся как нация только последние 30 лет. К сожалению, раньше для этого не было возможности: за нас решали другие. Подписывая в 1921 году Рижский мирный договор, никто не думал о бедном белорусе и нашем национальном самосознании. Согласно документу, поляки обещали не насаждать свои национальные интересы, а выстаивать на нашей земле равноправные взаимоотношения. Однако этого не произошло. Наши бабушки и дедушки стали тому свидетелями: все это написано не только в учебниках, но и бито кнутом на их спинах. Поэтому мы должны донести до молодежи историческую правду.

- Наверняка помимо самой идеи единения есть материальные вещи, в которых заложен символизм этого философского понятия. В чем он воплотился?

- Исторически сложилось, что у белорусского народа такими сакральными смыслами и одновременно утилитарными свойствами обладает рушник. Именно этот предмет обихода заключает в себе коды вечности, которые нашли отражение в его орнаментах и рисунках. На протяжении многих столетий мы пользуемся им в каждой семье, передавая эту традицию из поколения в поколение. Рушник используется нами на самых ответственных этапах жизни и сопровождает человека от рождения до самой смерти.

Помимо этого, нас объединяют и памятные места, которыми богат каждый регион страны. Могилевская область тоже славится своими достопримечательностями, которые формировались на протяжении многих лет. Это мемориальный комплекс "Буйничское поле" в Могилевском районе - место гражданско-патриотического воспитания и единства поколений, Голубая криница на Славгородчине - традиции самобытного народного творчества и нашей аутентичной культуры, Свято-Успенский мужской монастырь в деревне Пустынки Мстиславского района - кладезь христианских и общечеловеческих ценностей. Эти замечательные места стали сегодня для нас, белорусов и жителей Могилевской области, центрами силы и притяжения, а не только объектами массового паломничества.

- Какой урок, на ваш взгляд, можно вынести из попыток разделить белорусский народ на две полярные части - север и юг, запад и восток?

- Когда хотят разделить государство, то в первую очередь пытаются сделать это изнутри, посеять ненависть и вражду внутри одного народа. Как показывает практика, раскол по национальным и религиозным ценностям, а также политическим воззрениям очень болезненный и не является путем развития того или иного государства. Уроки новейшей истории Беларуси говорят о том, что мы должны объединиться вокруг глубоких исторических интересов нашего народа, белорусского государства и, конечно же, нашего национального лидера.

В сложившейся ситуации у каждого из нас должно быть понимание, что мы как никогда ответственны друг за друга. Захотят нас расшатать, будут вбивать клинья между пожилыми и молодыми, между профессиональными сообществами и другими социальными группами, насаждать чуждые для нас культы и навязывать несвойственные для белорусского народа ориентиры. Мы сегодня толерантны, богаты своими ценностями, в том числе моральными и семейными. Все это мы обязаны оберегать и защищать. И об этом сегодня тоже мы должны говорить с молодежью.

- Молодежь во все времена была активной и динамично развивающейся социальной группой. На каком языке нужно общаться с нашим подрастающим поколением, чтобы найти отклик в их сердцах?

- В первую очередь мы сами должны быть не просто назидателями и говорящими головами, а живым примером для молодых людей. Так, если мы просим их не сквернословить, то и самим не стоит употреблять крепких выражений. Старшее поколение должно моделировать это поведение в обществе и государстве, если хочет добиться желаемого результата.

Более того, нам надо найти такие формы общения с молодежью, которые будут ей понятны и доступны. Это касается в том числе и общения с подрастающим поколением на их языке посредством смартфонов и интернет-технологий. Мы обязаны передать молодым людям любовь к нашей Родине и ответственность за ее будущее, а также вовлечь их в строительство суверенного белорусского государства. Наши дети должны уверенно смотреть вперед и видеть, что страна развивается и становится сильнее. Именно молодое поколение является движущей силой на пути становления нашего белорусского государства.

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

БЕЛТА.-0-

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