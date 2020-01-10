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10 января 2020, 17:37
Ху Чжэн

"Великий камень" становится стратегической платформой для белорусско-китайского сотрудничества

Ху Чжэн
Ху Чжэн
Главный исполнительный директор китайско-белорусского совместного закрытого акционерного общества "Компания по развитию индустриального парка"

Индустриальный парк "Великий камень" станет образцовым проектом на Новом шелковом пути. В этом уверен главный исполнительный директор китайско-белорусского совместного закрытого акционерного общества "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн, которому объявлена Благодарность Президента Беларуси за личный вклад в развитие сотрудничества между Беларусью и Китаем, строительство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и реализацию инвестиционных проектов на его территории. Подводя итоги пятилетнего руководства компанией и в завершение своей деятельности в Беларуси, Ху Чжэн рассказал корреспонденту БЕЛТА о достигнутых в строительстве этого важного объекта результатах, о своем видении перспектив развития парка и впечатлениях о стране.

- Расскажите об основных успехах в создании парка.

- Успешно завершился первоначальный этап освоения и строительства парка. Примерно четыре с половиной года назад, в мае 2015 года, лидеры двух государств - Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин - посетили "Великий камень", и с того момента официально стартовал процесс его освоения. Строительство начиналось практически с чистого листа, не было ничего - ни дорог, ни водоснабжения, ни электричества. Все работы велись с нуля.

А сейчас приведу факты, свидетельствующие об огромной работе, проделанной за такой небольшой период. По состоянию на конец 2019 года полностью завершено строительство инфраструктуры первой очереди на площади 8,5 кв.км. При этом объем инвестиций в парк достиг $233 млн.

- Не могли бы вы более подробно остановиться на инвестициях?

- Хочу отметить четыре основных направления - это инвестиции совместной компании по развитию парка, кредит Эксимбанка Китая, инвестиции белорусской стороны и технико-экономическая помощь китайского правительства.

Очевидно, что в парке созданы самые благоприятные условия для привлечения инвестиций. И сейчас мы можем привлекать резидентов любого масштаба, инвестиции любого объема, поскольку индустриальный парк существует уже не в проектах, а приобрел реальный облик. Сформирована дорожная сеть - построены дороги протяженностью 32 км. А в целом протяженность водо-, газопроводов, электролиний, канализационных отводов составляет около 400 км. Общая площадь первой очереди освоения парка составила 715 га, объекты инфраструктуры на этой территории занимают около 200 га. Уже завершено строительство 25 зданий, общая площадь которых составляет свыше 289 тыс. кв.м. Возводятся четыре здания площадью более 49 тыс. кв.м.

И все это стало реальным буквально за четыре с половиной года. По моему мнению, подобные высокие темпы развития парка являются чрезвычайно редкими в мире.

Хочу также обратить внимание на второй момент, касающийся инвестиций. По состоянию на конец 2019 года привлечено 60 резидентов, 33 из которых китайские. Общий объем заключенных договоров и инвестиций составляет $1,1 млрд из 11 стран мира.

- Каковы основные направления реализуемых в парке проектов?

- Я бы назвал производственные, научно-исследовательские, логистические. В настоящее время примерно 20 проектов уже дают результат. Например, "Чайна Мерчантс Коммерческо-логистическая компания" получила сертификат на эксплуатацию единственного в Беларуси бондового таможенного склада общего пользования, что очень важно. Ведь на территории "Великого камня" можно растаможивать и проводить инспекцию товаров. Основными арендаторами первых складских комплексов в парке стали два таких крупных ритейлера, как "Евроопт" и ОМА.

Приведу в пример еще один крупный производственный проект - "МАЗ-Вейчай" по выпуску дизельных двигателей для грузовых автомобилей, спецмашин и автобусов. Речь идет о полной сборке двигателей стандартов Евро-5 и Евро-6.

Кроме того, хотел бы отдельное внимание уделить налаженной системе эффективного управления парком. Здесь речь идет о подборе высококвалифицированных кадров, задействованных в освоении парка. Это очень важно для обеспечения его долгосрочного устойчивого развития.

- Какое место отводится экологии и охране окружающей среды?

- Важнейший момент успешного развития парка - охрана окружающей среды. В процессе строительства мы уделяли огромное внимание вопросам экологии. Так, несмотря на масштабное строительство, сохранены большие лесные массивы, а также созданы зеленые полосы. В общей сложности мы охраняем около 30 кв.км леса. Поэтому можно сказать, что парк будет находиться в зеленой зоне, практически в лесу.

- Уделяется ли внимание развитию индустриального парка на высшем уровне?

- Процесс строительства с нуля был очень непростым, но уже совершенно очевидны первые успехи. Думаю, реализация этого масштабного проекта стала возможной благодаря поддержке лидеров двух государств - Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Как я уже отмечал, их посещение парка в 2015 году стало ключевым моментом в его деятельности. Два руководителя государств ежегодно встречаются и детально обсуждают вопросы белорусско-китайского сотрудничества, в том числе развитие парка.

Мы ценим тот факт, что белорусское правительство поддержало проект. Белорусская и китайская стороны приложили максимум усилий для создания парка. Уверен, что его строительство - это символ и образец практического сотрудничества вдоль "Пояса и пути".

В апреле 2019 года в Пекине состоялся форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь", на котором Си Цзиньпин заявил о том, что строительство "Пояса и пути" перешло в период высококачественного развития. Он также потребовал, чтобы реализация этой инициативы перешла к конкретным действиям. Я думаю, это полностью отвечает фактической ситуации в парке. Во второй половине 2019 года мы начали разрабатывать руководство по высококачественному развитию парка, которое затем было утверждено на 12-м заседании рабочей группы по развитию парка в октябре.

Что касается высококачественного развития, хочу обратить внимание на следующие моменты. Главная цель - построить международный индустриальный парк и экологичный индустриальный город.

Мы руководствуемся четырьмя принципами развития. Во-первых, это глобализация, поскольку индустриальный парк не китайский и не белорусский, а международный. Во-вторых, индустриализация. Основная задача - привлечение международных кластеров индустрии. В-третьих, это цифровизация, которая должна дать большие преимущества развитию парка. Поэтому мы постараемся построить умный индустриальный парк. В ближайшее время планируем заключить соглашения о сотрудничестве в области 5G с Минсвязи, "Белтелекомом" и "Хуавэем". В-четвертых, экологизация. Охрана окружающей среды и соблюдение требований экологии являются залогом устойчивого развития.

- Можно ли сказать, что в перспективе парк станет комплексной платформой для белорусско-китайского сотрудничества?

- Думаю, да. На данной платформе можно успешно осуществлять многие идеи. Причем не только экономические, но и гуманитарные. Речь идет об укреплении дружественных связей между двумя народами, которые со временем будут становиться все крепче.

В перспективе роль "Великого камня" будет становиться все более важной в двустороннем и международном сотрудничестве. Также очень важным является привлечение международных инвесторов в Беларусь. Парк будет способствовать индустриализации и внедрению инноваций в стране. Он станет инновационной площадкой для создания новой экономики в Беларуси.

- Интересно, а сколько лет понадобится для полного освоения парка?

- Около 20 лет (отсчет с 2016 года), это практически четыре пятилетки, до 2035 года. При этом главное придерживаться стратегии привлечения инвестиций из разных регионов мира. У Беларуси много преференций и льгот для привлечения инвесторов. Важно, что Александр Лукашенко на государственном уровне предпринимает усилия для привлечения инвесторов и внедрения высоких технологий.

- Что значат для вас пять лет, проведенных в Беларуси?

- Пять лет работы в парке были очень эффективными. Все эти годы я прожил в Беларуси и своими глазами увидел, какие перемены произошли в стране. Несмотря на сложную международную обстановку, могу сказать, что государство успешно и стабильно развивается, преодолевая различные сложные ситуации. Особенно серьезные изменения произошли в инновационном, внешнеэкономическом развитии. Мне удалось узнать много об истории страны, подружиться с белорусскими коллегами. И я с большой теплотой и любовью отношусь к белорусам и Беларуси.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

Теги
Беларусь Китай сотрудничество
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