В мемориальном комплексе "Тростенец" установлена уникальная для современного белорусского искусства скульптурная композиция "Врата памяти". На бронзовых створках ворот изображены вплетенные в колючую проволоку фигуры 29 измученных узников лагеря смерти. Монумент высотой 10 м и весом более 35 т - символ памяти о жертвах фашизма и напоминание живым о горе и мужестве погибших. За выдающийся профессиональный творческий проект доценту кафедры скульптуры Белорусской государственной академии искусств Константину Костюченко присуждена Государственная премия в области литературы, искусства и архитектуры за 2020 год. О создании скульптуры и трудностях ее воплощения, роли культурных проектов в сохранении исторической памяти и взгляде молодых скульпторов на войну в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал автор.

- Константин Александрович, вам присуждена государственная премия. Что почувствовали, когда узнали об этом?

- Было очень приятно и волнительно, что "Врата памяти" выбрали среди такого количества проектов, номинированных в сфере искусства. С одной стороны, для художника очень ценно признание общественности: приходит понимание, что твой труд действительно замечают и ценят. Ведь зачастую бывает, что мастера, как ученые, несколько лет разрабатывают проекты, и они могут остаться недооцененными и незамеченными. С другой стороны, это очень ответственно, ведь нужно отвечать определенным критериям. Это также свидетельствует, что работа была выполнена на высоком профессионально-техническом и художественном уровне.

Однако ни в коем случае нельзя зазнаваться. Жизнь движется дальше, все мы продолжаем работать, и останавливаться на чем-то одном не имеет смысла. Для любого специалиста вне зависимости от сферы деятельности трудиться только ради признания и результата не совсем верный путь. Думаю, что мастеру гораздо интереснее заниматься делом, когда ему больше нравится сам процесс. В этом случае он максимально старается вложить душу в проект.

Александр Лукашенко вручает специальную премию Президента Республики Беларусь Константину Костюченко

- С чего началось создание "Врат памяти"?

- При Советском Союзе была выстроена система. Она интересна тем, что после окончания высшего учебного заведения, например после окончания Белорусской академии искусств, студенты могли попробовать поступить в творческие академические мастерские Министерства культуры. В то время их возглавлял народный художник Беларуси Михаил Савицкий. Каждый год набирали всего лишь по одному человеку по каждой специальности: "живопись", "графика" и "скульптура". Я поступил туда в 2006 году. Там было гораздо больше возможностей, чем при работе обычного художника в своей творческой мастерской. Человек 3-4 года работал над одним проектом. Мало кто из художников сейчас может позволить себе разрабатывать один памятник на протяжении такого времени. Кроме того, каждые полгода на просмотр приходили именитые художники - живописцы, скульпторы - и давали ценные советы.

За время работы в творческой мастерской к 2010 году я подготовил эскиз "Врат памяти", и на открытом республиканском конкурсе работа была признана лучшей и отобрана для реализации. Затем я стал вплотную работать с институтом "Минскпроект" и мастерской Анны Аксеновой, главным архитектором мемориального комплекса "Тростенец". Мы начали разрабатывать его центральную часть для конкретной привязки самого памятника к ландшафту. Практически с 2010 по 2015 год шло проектирование, и в последние год-полтора увеличили памятник до 10-метрового размера. Около месяца его монтировали в самом комплексе на несущем каркасе на фундаменте.

- Как формировался образ скульптурной композиции?

- Каждого из нас с подобными работами связывает то, что практически все семьи были затронуты войной. Очень ответственно трудиться над такими проектами, потому что много людей ожидает увидеть объект, который должен быть сильно наполнен эмоционально и духовно.

Концепция скульптуры несколько раз пересматривалась. Изначально была идея изобразить царские врата. В православном храме это главные врата иконостаса, ведущие в алтарную часть и олицетворяющие врата рая. Однако в "Тростенце" погибли представители разных народов и конфессий, и в итоге было решено сделать скульптуру более всеобъемлющей, затрагивающей понятные для всех общечеловеческие ценности. В чем-то осталась первоначальная идея - изобразить святых, невинно убитых людей. У каждого из персонажей есть прототипы. В тех образах нет ярких кричащих эмоций. Я старался показать всю боль, ужас от происходящего в максимально спокойном виде, сконцентрировать это в ликах, изображенных на памятнике. У кого-то это ужас, у кого-то - надежда на спасение, желание, чтобы все поскорее закончилось. В любой работе должна быть недосказанность, поэтому здесь я постарался лишь дать основные намеки, чтобы в дальнейшем каждый самостоятельно домыслил эту идею внутри себя.

- Какие трудности возникали в процессе и как их удалось преодолеть?

- Работа выполнена в классической технике - лепка и бронзовое литье. Мы снимали огромный цех на заводе ОАО "Белгран", где занимались лепкой из глины, после этого работа формовалась и два литейных завода отливали две створки ворот. Для таких больших памятников сначала вываривается стальной несущий каркас, потом на его основе набирается масса из глины и начинается лепка. Самая большая сложность заключалась в том, что мы работали зимой, на улице была минусовая температура. Нам было необходимо, чтобы влажная глина не застывала. В цехе высотою 12 м и площадью практически 1 тыс. кв.м за все время его существования, даже при Советском Союзе, ни разу не включалось отопление. Это как огромный стадион. Специально для проекта пришлось все организовать таким образом, чтобы запустить-таки в нем отопление и держать температуру 3-4 градуса тепла. Нам это удалось. Огромную благодарность хочу выразить Сергею Логвину, Владимиру Пипину, Александру Соколову, Василию Тимашову, Михаилу Финскому, Вадиму Кашкану и своему брату Александру Костюченко.

- Прислушивались ли вы к мнению более опытных мастеров?

- За все годы работы над проектом я всегда прислушивался к советам и предложениям и старался взять из этого лучшее. В творческих мастерских своим опытом и видением делились мои наставники Лев Гумилевский и Михаил Савицкий. Кроме того, помогали члены художественного совета во время обсуждения рабочей модели. Была проведена большая работа с архивными данными, сотрудничали в том числе и с Национальной академией наук. Во время проектирования мы также следили за ходом проведения раскопок на территории комплекса.

- Прошел не один год после установки сооружения. Хотели бы что-то изменить в скульптуре?

- Я сторонник того, что случайностей не бывает. Художественное видение, найденные пути решения поставленных задач, огромные усилия, вложенные в дело, позволили в свое время закончить работу. Безусловно, после установки возникали сомнения, появлялись идеи, как можно было сделать иначе, однако бронзу нельзя просто так поправить. Остается лишь на основе проделанной работы размышлять над новыми задумками и искать пути решения для будущих образов.

- Вы преподаете в Академии искусств. Как делитесь опытом с молодым поколением?

- На кафедру скульптуры преимущественно поступают юноши, потому что это физически тяжелая работа. Курсы небольшие, и практически всегда работаем индивидуально с каждым студентом. Я стараюсь показать им, что каждое учебное задание - это маленькая тренировка перед реальной жизнью. Например, они делают монументальные портреты, барельефы, занимаются разработкой мемориальных комплексов. Я учу их абстрагироваться и максимально выкладываться, потому что все проблемы, с которыми они столкнутся в задании, предстоит решить, когда они станут состоявшимися мастерами. В свою очередь ребята имеют нестандартный взгляд на жизнь, по-своему все пропускают через себя, чем удивляют старшее поколение и помогают по-новому думать.

- Интересно ли сегодня молодым скульпторам работать с темой войны? Какой их взгляд на события тех лет?

- Любой художник живет в атмосфере, которая находится вокруг него, старается замечать образы и более ярко, чем обычный человек, переживает события, воплощая потом их в своих произведениях. Хоть и прошло 75 лет после окончания войны, на самом деле это не такой большой срок. Многие проекты, с которыми сталкиваюсь, так или иначе связаны с этой темой. Мне интересно наблюдать, как видят эту проблематику современные люди, и то, как они ее решают. Молодое поколение смотрит на это с более философской точки зрения. Например, после установки "Врат памяти" по инициативе и при поддержке Австрии на территории мемориального комплекса установлен памятник "Массив имен", автором идеи выступал Даниэль Занвальд, я был скульптором проекта. Он посвящен памяти более чем 10 тыс. граждан Австрии, погибших в лагере смерти в годы Второй мировой войны. Работа выглядит как расколовшийся на 10 частей камень. Они олицетворяют 10 ж/д составов, которые из Австрии привозили людей на уничтожение в концлагерь "Тростенец". Этот проект уже более дизайнерский.

- Насколько важно пристальное внимание к сохранению и увековечиванию исторической памяти?

- Еще со времен Греции, Египта и более ранних периодов информация по большей части сохранялась благодаря памятникам архитектуры и скульптуры. Посредством своей работы мы оставляем потомкам правду о том, что происходило на земле. Сегодня большое влияние имеют средства массовой информации, и многие воспринимают то, что там говорят, за истину. Это сильно влияет даже на осмысление результатов Второй мировой войны. Для каждой нации война - это очень страшно, но, к сожалению, история мало чему учит людей, события повторяются. Тем не менее с помощью таких проектов, как "Врата памяти", хотелось бы обратить внимание людей к этой теме. К мемориалу "Тростенец" постоянно приезжают дипломатические миссии, проводят службы различные конфессии. Уверен, художественный язык скульптуры и дальше будет способствовать, чтобы в будущем такие ужасающие события не повторялись.

- Над чем работаете сейчас?

- Я создаю памятные военные барельефы. Буквально недавно закончил памятную доску известному онкологу Беларуси Иосифу Залуцкому, которая установлена на фасаде Молодечненского государственного медицинского колледжа.

- Какие дальнейшие творческие планы?

- В марте-апреле Белорусский союз художников планирует провести большой проект, во время которого на основных выставочных площадках Минска будут представлены скульптуры разных авторов, начиная от студентов и заканчивая именитыми мастерами. Музеи и галереи очень живо откликнулись, потому что скульптура привлекает людей. Сейчас идет подготовка фестиваля.

Анастасия АРХИПОВА,

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Фото из архива и "СБ. Беларусь сегодня"