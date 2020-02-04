Прошлая неделя запомнилась важным политическим событием: впервые за 20 с лишним лет Беларусь посетил Госсекретарь США. До его приезда в разные месяцы в Минске побывали еще несколько высокопоставленных чиновников из Соединенных Штатов. Их визиты не остаются без внимания СМИ, а итоги обсуждаются потом еще очень долго. Но посещают Беларусь и люди, о которых нигде не прочтешь, а между тем их приезд бывает не менее важен, чем визит политика или чиновника. Они тоже изучают и открывают для себя Беларусь, благодаря им запускается еще одна цепочка отношений - в бизнесе и инвестициях.

Параллельно с визитом Майкла Помпео в Минске находился американский бизнесмен из Сан-Франциско Алекс Ньюман. Он специализируется на проектах в области искусственного интеллекта и приехал в Беларусь, чтобы найти партнеров для своего нового бизнеса.

- Алекс, расскажите, как вы пришли в сферу IT и над какими проектами работаете сейчас?

- Я занимаюсь программированием с семи лет, запустил свой первый стартап еще до того, как поступил в колледж. А потом во время учебы, когда wi-fi не был так сильно распространен, я создавал точки доступа в Атланте. После колледжа ушел в финансовую сферу. Но однажды мне предложили поработать в компании Cloudera из Кремниевой долины. Затем я запустил еще несколько стартапов. Один из них был связан с технологией распределенных баз данных. Вскоре мы продали эту компанию государству. Тогда я решил сосредоточиться на проектах гуманитарной направленности. На это время пришелся расцвет машинного обучения. Я нашел партнера, и мы создали компанию Intuition Machines, которая успешно работает по сей день.

- Вы приехали в Беларусь в поисках новых партнеров и проектов?

- Я приехал, чтобы открыть представительство. На данный момент на нас работают несколько предпринимателей из Беларуси. Они потрясающие, очень трудолюбивые и талантливые люди. Мы давно хотим расширить присутствие в этой стране. Здесь хорошее образование, особенно математическое, а люди - трудолюбивые и увлеченные своим делом.

В Минске я познакомился с несколькими компаниями и молодыми людьми, которые делают интересные вещи - от кофеен до технологий. Это напоминает мне Кремниевую долину в ее золотой период: здесь много талантливых людей с горящими глазами.

Пока в Беларуси мы занимались только наймом, а сейчас я действительно начал работать с предпринимателями. Все они пообещали приехать в Кремниевую долину и навестить меня там, чтобы я мог представить их инвесторам и другим компаниям.

- Какие проекты вы обсуждаете с белорусскими компаниями? Или это пока просто разведка, ознакомление с возможностями ваших коллег?

- В Беларуси создана отличная экосистема в сфере машинного обучения. То, как хорошо люди здесь знают математику, говорит о том, что вы сделали все правильно. Со своими коллегами здесь мы обсуждали не только технические вопросы, но и инвестиционное сотрудничество, совместные проекты, способы привлечения клиентов. Но основная цель моего визита - понять, как лучше инвестировать в людей, как создать успешный бизнес здесь, потому что мы понимаем, что это важно для будущего нашей компании.

Предприниматели в Беларуси реально влюблены в свое дело. Можно сказать, они жаждут успеха. Это помогает сохранить такую серьезную динамику роста в этой сфере. Побывав в Парке высоких технологий, я увидел, насколько быстро развиваются его резиденты. Если изобразить рост на графике, это будет прямая линия, устремленная вверх. Это показывает приверженность Беларуси развитию IT-сектора.

Секрет успеха Кремниевой долины в том, что мы стараемся двигаться как можно быстрее, обходим все преграды и придаем большое значение репутации. Развивая свой первый стартап, я познакомился с одним потрясающим инвестором. Мы проговорили час, он посмотрел мне в глаза и сказал, что ему нравится то, что я делаю, и он хотел бы помочь. Мы обменялись мнениями по поводу будущей сделки, пожали друг другу руки, он сделал телефонный звонок и сразу же перевел деньги. Такой уровень доверия позволяет нам двигаться быстрее других.

- Вы сейчас занимаетесь искусственным интеллектом. Одни говорят, он может быть опасен для человечества. Другие, наоборот, считают, что за ним будущее. Какой точки зрения придерживаетесь вы?

- На мой взгляд, причина, почему многие люди боятся машинного обучения, в том, что оно работает очень хорошо. Ведь это удивительно, когда можно построить систему, способную идентифицировать людей и машины. Процесс развития этих технологий не так прост, поэтому беспокоиться, что компьютер проснется и начнет говорить с нами, преждевременно.

Наверное, необходимо на национальном и международном уровнях выработать правила, позволяющие сделать эти технологии безопасными. Уже сейчас корпорации, особенно в США, задумываются об этом. В Америке очень озабочены тем, что машинное обучение может влиять на политические процессы, поэтому вводятся ограничения. Мы стали задаваться вопросом, насколько безопасен искусственный интеллект, и это уже большой прогресс. В Америке автоматизация привела к сокращению большого числа рабочих мест в сфере производства. В то же время эти технологии играют важную созидательную роль.

Я разговаривал с коллегами из Китая и Индии, и их восприятие этих процессов отличается от американского. Считаю, каждая страна должна решить для себя, какую роль искусственный интеллект будет играть в ее развитии. Например, китайские коллеги говорят, что благодаря ему на улицах городов стало безопаснее.

Если задуматься, любая технология несет потенциальную угрозу. Радиосвязь, к примеру, помогает нам общаться с друзьями, а также позволяет привести в действие взрывное устройство. Чем более продвинутой является технология, тем большую пользу или вред она может принести. Вот почему действительно важно, чтобы бизнес и государство вместе выработали правила, которые будут полезны всем людям и позволят сохранить конкурентоспособность страны.

- Алекс, вы являетесь эдвайзером (консультантом. - Прим. БЕЛТА) крипто- и блокчейн-проекта. В конце 2017 года в Беларуси приняли декрет о цифровой экономике, которым впервые в мире была легализована криптовалюта и технология блокчейн, а также создан благоприятный налоговый климат для бизнеса в этой сфере. На ваш взгляд, это помогло Беларуси быть "на острие" новых технологий и следовать веяниям времени?

- Я считаю абсолютно правильным решение Президента Беларуси легализовать криптовалюты. Как я уже говорил, для обеспечения стремительного развития технологий нужно дать возможность компаниям двигаться быстро. Не важно, идет ли речь о законодательной базе страны в целом или конкретно о ПВТ. Главное, чтобы предпринимателям позволили сосредоточиться на бизнесе. Четкие правила игры имеют огромное значение. Мне стыдно это признать, но Беларусь, возможно, намного впереди Америки в плане соответствующего законодательства.

- Ваше пребывание в Минске наполнено исключительно деловыми встречами или вы успели посетить какие-нибудь музеи, попробовать национальную кухню?

- В музеях пока не был, но они есть в планах. Честно говоря, до сих пор одна за другой были встречи с предпринимателями. Хотя мне понравилось в некоторых ресторанах, еда была замечательной. Мы побывали во многих местах, и качество продуктов было налицо. В Америке наша еда… Не вся так полезна. В этом плане Минск напоминает мне Калифорнию, где так же сосредоточены на натуральных ингредиентах.

Кстати, мои предки по отцовской линии родом из Беларуси. Прилетев в Минск, я почувствовал это сердцем. Меня вдохновило общение с местными предпринимателями, которые всю душу вкладывают в свое дело. Это вселяет надежду, что я смогу продолжать работать с ними.

Каждый раз, общаясь с белорусами, вижу, как они с энтузиазмом относятся к будущему и как в стране развивается сфера технологий. Надеюсь, Америка и Беларусь продолжат сближаться.

- Кстати, ваш приезд в Минск совпал с визитом Госсекретаря США Майкла Помпео…

- Да, точно. Должен сказать, в Америке Госсекретарь Майкл Помпео обладает большой властью. Надеюсь, после его визита мы станем близкими друзьями. Мы все больше и больше инвестируем в эту страну, поэтому диалог между Соединенными Штатами и Беларусью будет развиваться.

Встреча на высшем уровне важна, но я также хотел бы, чтобы Беларусь взаимодействовала с США и на местном уровне. Потому что в отличие от европейских стран, таких как Великобритания или Франция, в Америке большую роль играют городские власти. Мне бы очень хотелось, чтобы Минск и Сан-Франциско имели братские отношения, чтобы у нас было больше контактов между бизнесменами. Именно таким способом в Америке происходят перемены: нам приходится идти снизу вверх. Надеюсь, у вас будут не только прекрасные отношения с Госсекретарем Майклом Помпео, но и на местном уровне мы сможем обмениваться идеями и многое изменить.

- Что может сделать Беларусь, чтобы директора компаний из Кремниевой долины и такие инвесторы, как Илон Маск, чаще приезжали сюда и инвестировали в местный бизнес?

- Что касается Илона Маска, он умеет ставить все на карту. Он трижды обанкротился, запуская Tesla и создавая SpaceX. Он потерпел неудачу после того, как заработал миллионы долларов на продаже PayPal. Разорившись, он спал на диване моего друга, когда основывал Tesla. Сейчас Илон Маск богат. Что ему еще делать, как не помогать людям?

Если Беларусь станет столицей информационных технологий, машинного обучения, он, конечно, будет проводить здесь время и инвестировать в эту страну. Бизнес - хороший способ учиться друг у друга, и, я думаю, у Беларуси есть чему поучиться.

Фото Рамиля Насибулина,

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