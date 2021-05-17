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17 мая 2021, 11:23
Андрей Сафонов

Выбирай будущую специальность с открытыми глазами

Андрей Сафонов
Андрей Сафонов
Ответственный секретарь приемной комиссии БНТУ, декан машиностроительного факультета

Белорусский национальный технический университет готовится к приемной кампании. Традиционно вуз предлагает абитуриентам новые специальности. Этот год не станет исключением. Новинки появятся на четырех факультетах - автотракторном, технологий управления и гуманитаризации, военно-техническом и транспортных коммуникаций. Какие перспективы открывает университет для своих студентов и по какому принципу формируются новые специальности и дисциплины, корреспонденту БЕЛТА рассказал ответственный секретарь приемной комиссии БНТУ, декан машиностроительного факультета Андрей Cафонов.

- Какие изменения ожидают абитуриентов в этом году во время вступительной кампании?

- Каких-то существенных изменений в правилах приема не будет по сравнению с прошлым годом. Безусловно, влияет на организацию вступительной кампании эпидемиологическая ситуация, которая требует определенной рассадки абитуриентов, дистанцирования, применения дезинфицирующих средств, масок. Все это в БНТУ будет предусмотрено. Это отразится и на количестве дней централизованного тестирования. По республике принято решение, что ЦТ по каждой из наиболее массовых дисциплин - математике и русскому языку - будет проходить два дня.

Мы уже второй год практикуем удаленный вариант записи на прием документов. Это такая удаленная электронная очередь, когда абитуриент, находясь дома, может записаться на определенный день подачи документов, на определенное время и прийти к этой обозначенной дате. Согласитесь, это удобно для абитуриента и для нас в определенном смысле, потому что мы уже заранее организовываем какие-то свои подготовительные действия.

- Какие новые специальности БНТУ предложит абитуриентам?

- Можно сказать, что в БНТУ в какой-то степени все специальности новые. Нет ни одной специальности, которая бы не обладала той или иной степенью новизны. Потому что в каждой специальности каждый год пересматриваются и дополняются учебные программы, дисциплины. И все те новые изыскания в науке, в процессе педагогической деятельности, методиках преподавания - все это, безусловно, вносится в учебный процесс и доносится до наших студентов. Поэтому в таком широком смысле у нас нет ни одной специальности, в которой не учитывались бы новые технологии, информационные в том числе.

В то же время впервые мы будем осуществлять набор на специальность "инновационная техника для строительного комплекса". Не хочу сказать, что она принципиально новая. До этого у нас были похожие специальности и дисциплины. Конечно, кроме нового и привлекательного названия добавляется и содержательная часть. Подготовка в рамках данной специальности будет проводиться по трем специализациям: "техника для строительства и эксплуатации автомобильных дорог", "лифты, эскалаторы, траволаторы и подъемно-транспортные машины", "оборудование для получения продуктов из отработанных строительных конструкций". Еще одно направление специальности "инновационная техника для строительного комплекса - это "управление подразделениями инженерных войск". Курсантов, поступивших на это направление специальности, будут готовить для дальнейшей службы в соответствующих подразделениях Вооруженных Сил.

Также новая специальность этого года - "промышленный дизайн" с двумя направлениями "промышленный дизайн транспортных средств" и "промышленный дизайн производственного оборудования". Из названия всем понятно, что первое направление предусматривает компетенции дизайнера автомобилей и набор технических и творческих учебных дисциплин. "Производственное оборудование" большей частью направлено на дизайн различного промышленного оборудования, станков, технологических машин, применяемых в различных сферах производства.

В 2020 году была открыта специальность "проектирование и эксплуатация атомных электрических станций". Для всех очевидно, что в связи со строительством в Беларуси атомной станции ее надо насыщать кадровым составом.

Также в 2020 году открыты специальность "электрический автономный транспорт" и новые направления специальности "биотехнические и медицинские аппараты и системы": "технические средства диагностики и лечения" и "технические средства замены органов и реабилитации". Уже по названиям многое понятно. Во всем мире и в Беларуси, особенно после запуска АЭС, электротранспорт развивается, также растет применение автономных, в том числе беспилотных, транспортных средств. Весьма актуально и эффективно внедрение научно-технических достижений в медицине, и здесь мы вносим свою лепту, готовя "технарей", которые будут проектировать и применять различные биотехнические и медицинские аппараты в медицинской сфере.

- Какие специальности могут появиться в вашем вузе в ближайшей перспективе?

- Здесь я могу сказать в преломлении к машиностроительному факультету, поскольку являюсь его деканом. Сейчас у всех на слуху бурно развивающиеся информационные технологии. Многие слышали об "индустрии 4.0". Это революционное развитие промышленности, предусматривающее организацию и обеспечение жизненного цикла продукции на основе информационных технологий и компьютерных программ. Это направление будет отражено и в существующих специальностях, и при открытии новых. В специальности "экономика и организация производства" это тоже найдет свой отклик. Думаю, уже в следующем году соответствующее направление с упором на цифровизацию будет открыто. Возможно, в следующем году подготовим пакет документов и сможем открыть специальность "аэрокосмический мониторинг". Пока это рабочее название. Беларусь запустила спутник, благодаря которому идет большой поток различного рода информации, которая может и должна применяться в различных отраслях экономики. Естественно, нужны специалисты, которые будут мониторить и, самое главное, грамотно обрабатывать и анализировать эту информацию. Поэтому таких специалистов мы тоже планируем выпускать.

- Что служит основой при разработке новых специальностей - собственный анализ рынка или запрос от работодателей?

- Я бы сказал, это обоюдный процесс. Конечно, наши кафедры и факультеты всегда держат руку на пульсе. С одной стороны, мониторят, что в мире происходит, с другой стороны, общаются с предприятиями, изучая те компетенции, которые сегодня предъявляются к специалистам.

- Какая работа проводится вузом по популяризации новых специальностей?

- Ни для кого не секрет, во всех вузах проводятся дни открытых дверей, что в том числе позволяет популяризировать существующие и новые специальности. Хочу сказать, что даже в этих традиционных мероприятиях мы используем новые информационные технологии и подходы. В частности, у нас в апреле проходил день открытых дверей, на который мы пригласили работодателей наших выпускников. Одно дело говорить о той или иной специальности нам самим, другое дело - когда дает какой-то комментарий абитуриентам и их родителям представитель предприятия, говоря о реальной потребности в специалистах с определенными компетенциями. И это лучше доходит до абитуриентов. Также мы организовали интерактивную площадку с очками виртуальной реальности и прочей мультимедийной техникой, когда в виртуальном пространстве абитуриент может пройтись по основным моментам, поясняющим ту или иную специальность, компетенции специалиста.

- Если говорить о цифрах, какое количество абитуриентов планируете набрать в этом году?

- В этом году в целом по БНТУ планируются к набору на бюджетные места 2992 абитуриента, на платные - 1351. Это цифры набора на первую ступень. На бюджетные места второй ступени - магистратуры - 330 человек. Если сравнивать с предыдущим годом, общая цифра набора приблизительно остается той же, но небольшой крен есть в сторону бюджетных мест. Их количество по сравнению с прошлым годом немного увеличено.

- На ваш взгляд, чем БНТУ привлекает абитуриентов?

- Можно так сказать, что БНТУ - это государство в государстве. Это масштабный вуз с 16 факультетами. Причем факультеты закрывают практически все направления деятельности в архитектуре и строительстве, в машиностроении, энергетике, робототехнике и в других направлениях. Придя в БНТУ, абитуриент не останется без выбора и найдет ту специальность, которая ему по душе и по возможностям. Наши выпускники сверхвостребованы реальным сектором экономики. К примеру, по машиностроительному факультету уже на протяжении последних трех-четырех лет количество заявок на специалистов от различного рода предприятий государственной и частной форм собственности в полтора-два раза превышает число выпускников. И радует, что год от года родители и абитуриенты обращают внимание на то, где они будут работать, как востребована та или иная специальность. Ведь можно назвать специальность каким-то красивым словом, но за ним должного рынка потребления этого специалиста может и не быть. Конечно, мы это доносим. Но и нужно быть начеку абитуриенту, чтобы вдумчиво разобраться, кем он будет на выходе после окончания той или иной специальности и каковы его перспективы.

- Можно ли говорить, что основной массив абитуриентов, которые к вам приходят, делают это осознанно?

- Безусловно, есть те, кто продуманно это делают. И есть те, это не секрет, которые приходят по принципу проходного балла. Но, наверное, я бы сказал, что не меньше половины делают этот выбор осознанно. По крайней мере, выбирая направление.

- Что хочется пожелать абитуриентам?

- Уважаемые абитуриенты, не гонитесь только за красивыми, привлекательными названиями специальностей. К новым и существующим специальностям всегда подходите, анализируя их комплексно. Обязательно поинтересуйтесь непосредственно в вузе, на сайтах, какие дисциплины технического и гуманитарного блока будут преподаваться. И, самое главное, досконально постарайтесь разобраться в сфере применения. Какие предприятия готовы взять этого специалиста, в каком объеме. То есть, какое количество заявок предоставляется на тот или иной факультет на эту специальность, какой выпуск. Вот такое пожелание, чтобы, как говорится, с открытыми глазами абитуриент приходил и делал свой выбор.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

Теги
абитуриенты вступительная кампания вузы образование
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