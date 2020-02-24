Февраль в "Раубичах" выдался горячим: практически сразу после этапа Кубка мира по фристайлу здесь проходят старты стреляющих лыжников. Биатлонистам предстоит выявить сильнейших на Открытом чемпионате Европы, который из-за аномально теплой погоды переехал в белорусский комплекс из эстонского Отепя. Ожидается, что с 26 февраля по 1 марта участники состязаний разыграют восемь комплектов наград.

Другое дело, что и в нашей стране погода в последние дни стоит совсем не зимняя. Не придется ли пойти белорусам по эстонскому пути и в итоге отказаться от проведения континентального форума? На этот и другие вопросы корреспондента БЕЛТА ответил заместитель директора "Раубичей" по административно-хозяйственной работе Леонид Карась, на плечи подчиненных которого легла основная нагрузка по подготовке трассы будущих биатлонных баталий.

- Леонид Иванович, до старта чемпионата Европы все меньше времени. На каком этапе сейчас находятся подготовительные работы в плане обеспечения трассы снегом?

- Она уже практически готова и вызывает меньше всего опасений. Куда больше волнует ситуация на стадионе. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы удержать снег именно там. Помогают коллеги из "Заячьей поляны", а также городской трассы. Кроме того, после завершившегося этапа Кубка мира по фристайлу сняли снег со склона, где его было достаточно много. Естественно, без потерь не обошлось, но думаю, что этого хватит. Всем миром справимся.

- Когда только было озвучено решение о том, что чемпионат Европы переедет из Отепя в "Раубичи", запасы снега опасений не вызывали...

- Действительно, у нас были заготовлены свои запасы. Но, к сожалению, три недели тепла, когда температура доходила до 11-12 градусов, сделали свое дело - и снег слегка подтопило. Однако спасибо коллегам, пришедшим на помощь, Благодаря им ситуация выглядит достаточно оптимистично.

Сейчас ночи стали весьма холодные, трассу сковывает, а отпускает лишь к часу дня. Критический промежуток наступает с 13.00 до 16.00. Затем температура вновь падает, и снег держится. Хотя, повторюсь, стадион - очень проблемное место. Солнце уже отнюдь не январское, оно стало очень активным, и состояние белого покрова на этом участке постоянно требует нашего внимания.

- Вольно или невольно, но на ум приходят аналогии с чемпионатом мира - 1990. Тогда в "Раубичах" из-за теплой погоды провели только две индивидуальные гонки у мужчин и женщин...

- Откровенно говоря, предварительный прогноз погоды на неделю не радует. Тем не менее я уверен, что та ситуация не повторится. Никаких переносов не будет. Запасов снега для проведения чемпионата Европы по биатлону у нас хватит. Так что, думаю, с поставленной задачей справимся и проведем эти состязания на привычно высоком уровне.-0-