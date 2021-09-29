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29 сентября 2021, 22:40
Екатерина Лахова

Женщины Беларуси и России объединяют усилия ради построения стабильного будущего

Екатерина Лахова
Екатерина Лахова
Председатель Союза женщин России

Женщины Беларуси и России намерены выработать общие подходы в том, чтобы способствовать решению глобальных проблем современности. Эти темы в числе других будут рассматриваться во время визита делегации Союза женщин России, которая посещает Беларусь 29 сентября - 2 октября по приглашению Белорусского союза женщин. Особое внимание на встречах будет уделено миссии женщин ради построения безопасного и стабильного будущего, интеграции и сотрудничеству. В программе визита - проведение 30 сентября в замковом комплексе "Мир" выездного круглого стола "Женщины за Союзное государство: историческая, культурная и духовная общность народов Беларуси и России", а также круглого стола 1 октября в Минской городской ратуше "Социальная политика Союзного государства". Мероприятия пройдут с участием представителей Постоянного комитета Союзного государства, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Белорусского союза женщин, Союза женщин России и ряда белорусских министерств. Выработанные в ходе совместной работы подходы планируется озвучить на третьем Евразийском женском форуме.

Накануне этих важных встреч на вопросы корреспондента БЕЛТА ответила председатель Союза женщин России Екатерина ЛАХОВА, которая рассказала о деятельности возглавляемой ею общественно-государственной организации и сотрудничестве с белорусскими подругами.

- Екатерина Филипповна, Белорусский союз женщин - партнер Союза женщин России. Чем интересно для вас сотрудничество с самым массовым в нашей стране общественным объединением?

- Конечно же, укреплением сотрудничества и дружбы с женщинами Беларуси. Ведь мы крепко связаны общей историей, общей верой, семейными узами, представлениями о роли женщин в обществе, а также стремлением обеспечить благополучие семьи, воспитание детей, способствовать укреплению мира и стабильности в обществе, на планете в целом.

- Какие вопросы и темы вы назвали бы в числе важных для обсуждения с белорусскими коллегами?

- Полагаю, что нам следовало бы обсудить вопросы укрепления двустороннего сотрудничества на приграничных территориях с участием региональных подразделений наших организаций на основе совместных социально значимых проектов.

- Что, на ваш взгляд, стало главным успехом или результатом за более чем 30 лет деятельности Союза женщин России?

- Считаю значительным успехом присвоение в 2018 году Союзу женщин России указом Президента РФ статуса общественно-государственной организации за заслуги в деятельности, направленной на расширение прав и возможностей женщин, поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества.

Важно то, что за прошедшее тридцатилетие организация последовательно проявляла гражданские инициативы, реализуя актуальные социально значимые проекты в поддержку семьи, материнства, детства, работая ради укрепления связи поколений, сохранения традиционных семейных ценностей, она неизменно участвовала в решении жизненно важных проблем, что всегда отличало нашу организацию.

- Какие новые вызовы встречает женское сообщество в современных условиях и готово ли оно давать ответы на них?

- Женщины России всегда были готовы достойно отвечать на вызовы времени. Сегодня для всего мирового сообщества серьезным вызовом является пандемия коронавируса, которая болезненно коснулась женщин. Беспокоит состояние здоровья женщин, мужчин, а, следовательно, и детей.

В Национальной стратегии действий в интересах женщин - основном документе России, касающемся женской повестки, особое значение придается расширению участия женщин в общественно-политической жизни, на уровне принятия решений. Мы постоянно подвергаемся критике международными институтами за низкий процент женщин в парламенте.

Особую тревогу вызывают события, когда деструктивные прозападные силы активно используют женщин для раскачивания общества. Мы видим, как это происходит на Украине, как все это происходило у вас в Беларуси, подобные сценарии пытались осуществить и в ряде городов России.

Мы придаем большое значение социальному проектированию и получению грантов из Фонда президентских грантов (из бюджета на это выделяется около 14 млрд российских рублей). В нашей Школе гражданской активности мы обучаем женщин составлению социально значимых проектов. Сегодня среди грантополучателей около 70% составляют организации, возглавляемые женщинами.

- Екатерина Филипповна, с вашей точки зрения, кто самые известные женщины России?

- Екатерина II Великая, Софья Ковалевская, Анна Ахматова, Валентина Гризодубова, Валентина Терешкова, и, конечно, женщины - участницы Великой Отечественной войны. Они все - настоящие герои. Именно им посвящена наша патриотическая акция "Женское лицо Победы".

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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