В Беларуси делается все возможное, чтобы упростить людям процесс решения их квартирного вопроса. Для этого развивается фонд арендного жилья, расширяются возможности получения кредитов, застраиваются города-спутники, вводятся новые механизмы финансирования строительства. Так, для развития в стране ипотечного кредитования и создания дополнительных условий был подписан соответствующий указ №130. А подписанный 26 ноября прошлого года указ №382 "О государственной системе жилищных строительных сбережений" также создал дополнительные выгодные условия для удовлетворения гражданами потребности в собственном жилье с учетом их индивидуальных запросов и финансовых возможностей.

О том, кто и как может стать участником системы жилстройсбережений, о всех нюансах и деталях этого финансового инструмента рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления строительства и жилищной политики Минстройархитектуры Владислав ШАПОВАЛОВ.

- Действительно, - говорит Владислав Юрьевич, - мы нацелены на сбалансированное развитие различных форм обеспечения людей жильем в зависимости от их доходов, предпочтений и места проживания, и решаться эти вопросы будут как с использованием мер государственной поддержки, так и с применением новых механизмов финансирования строительства. Это приобретение жилья на вторичном рынке, аренда квартир, развитие системы жилищных строительных сбережений и др.

Что касается государственной системы жилищных строительных сбережений (ЖСС), то это самостоятельный и независимый от льготного кредитования механизм финансирования граждан, желающих улучшить свои жилищные условия с использованием собственных сбережений. Этот новый финансовый механизм был внедрен в 2020 году. Система предусматривает накопление ее участниками денежных средств с помощью банковского вклада (депозита) для финансирования строительства жилья с выплатой премии государства и предоставлением возможности получения жилищного кредита после истечения периода накопления по ставке ниже рыночной. Кстати, ставка по такому кредиту не может превышать ставку по вкладу более чем на 3%, это позволит людям оценить свои финансовые возможности на перспективу.

- А кто может стать участником этой системы?

- Участниками могут стать все категории граждан, причем независимо от того, стоят они в очереди на получение квартиры или нет. Для этого необходимо заключить с банком соответствующий договор. Включение в круг участников этой системы всех категорий граждан соответствует общемировой модели функционирования классической системы жилищных строительных сбережений.

В условиях ограниченности государственной поддержки это откроет людям дополнительные возможности для решения квартирного вопроса. Безусловно, механизм послужит стимулом к жилищному строительству, поскольку он предполагает вовлечение в систему ЖСС максимально широкого круга участников. Этому будут способствовать премия за долгосрочное хранение денег в данной системе, а также возможность получения жилищного кредита на выгодных условиях.

- Расскажите подробнее, что из себя представляет премия государства и как она выплачивается?

- Это форма государственной поддержки за счет средств бюджета в виде дополнительных процентов по банковскому вкладу. Согласно указу, размер этой премии участникам системы жилстройсбережений устанавливается в размере 10% от ставки рефинансирования Национального банка Беларуси и начисляется ежемесячно на сумму ЖСС, фактически внесенную участником данной системы согласно плану накопления. Продолжительность периода выплаты премии не может превышать пять лет.

Помимо этого, документом предусматривается, что премия и доходы в виде процентов, полученные участниками государственной системы жилищных строительных сбережений по банковским вкладам, освобождаются от подоходного налога с физических лиц.

- Сколько длится накопительный период и каков размер собственных средств, которые должен накопить участник системы?

- Срок накопления минимально необходимой суммы сбережений, по истечении которого участник государственной системы жилстройсбережений сможет получить кредит и приобрести жилье, устанавливается непосредственно заключенным с банком договором. Как правило, длится он пять лет, но может быть и больше, и меньше. При этом указом предусмотрено, что в случае исполнения обязательств в части накопления ЖСС раньше срока, определенного договором, человек также имеет право на получение жилищного кредита с учетом значения оценочного показателя.

Указом №382 предусмотрено, что сумма жилстройсбережений должна составлять не менее 30% от суммы, необходимой для приобретения жилья. При этом размер процентов по вкладу определяется банком.

- Каковы условия получения кредитов в системе жилстройсбережений и что такое оценочный показатель?

- Поскольку государственная система жилищных строительных сбережений закрытая, выдачу кредитов банки будут осуществлять в порядке очередности на основе значения оценочного показателя. Его величина будет зависеть от своевременности внесения участником системы денежных средств на вклад в накопительный период. Снижение значения этого показателя возможно в случае нарушения гражданином условий договора по сумме и срокам внесения денежных средств на накопительном этапе. Если же участник системы точно выполнял свои обязательства, то фактическое значение оценочного показателя достигнет максимального.

Участник системы ЖСС получает право на получение жилищного кредита, когда значение оценочного показателя совпадает с нормативным, указанным в договоре. С этого момента в течение шести месяцев банк предложит гражданину жилищный кредит.

Например, человек хочет купить квартиру стоимостью Br150 тыс. в течение срока, определенного в договоре о ЖСС (предположим, он составляет пять лет). Ему необходимо накопить Br45 тыс., ежемесячно пополняя вклад на сумму около Br750 (Br45 тыс. делим на 60 месяцев). Накапливаемые средства будут капитализироваться с учетом премии государства. После чего банком будет выдан жилищный кредит на оставшуюся сумму. По-моему, это достаточно выгодно и удобно.

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