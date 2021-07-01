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Калейдоскоп
01 июля 2021, 07:00

1 июля. Ярилин день – день палящего солнца

Фото из архива
Фото из архива

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Федул. Ярилин день - день палящего солнца. Ярилу целый год ждут. Всем дням день, единственный и неповторимый.

В народе говорили: "Ярило - добрый молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях - венок, в левой руке ржи пучок, в правой - палица. Взмахнет Ярило рожью - нивы тучнеют, хлеба колосятся, палицей взмахнет - гром гремит, дожди льют".

К этому дню приурочивали ярмарки. Праздник сопровождался кулачными боями, песнями, плясками. Вечером у костров народ веселился, песни пел, молодежь хороводы водила, травы душистые, чаи лечебные заваривали.

ИМЕНИНЫ

православные: Александра, Василия, Леонтия, Сергея;

католические: Галины, Регины, Мартина, Юлиана.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

Православный праздник Боголюбской иконы Божией Матери.

РОДИЛИСЬ

1906 год - Королев Николай Филиппович, один из организаторов и руководителей партизанского движения на территории Могилевской области в годы Великой Отечественной войны, генерал-майор (1943), Герой Советского Союза (1944). С июля 1941 года в партизанах: командир группы 210-го партизанского отряда им.Сталина, с января 1943 года - 1-й Осиповичской партизанской бригады, в июле 1943 - марте 1944 года - Осиповичской военно-оперативной группы (соединения). С августа 1944 года председатель Могилевского горисполкома, в 1953-1957 годах секретарь Хотимского райкома КПБ. Почетный гражданин города Могилева. Автор книги "Сыны народа". Умер в 1972 году.

1911 год - Дыдышко Александр Иванович, Герой Советского Союза (1940). Белорус. Отличился во время советско-финляндской войны (1939-1940). Гаубичный артиллерийский дивизион под командованием капитана Дыдышко в конце ноября 1939 - феврале 1940 года уничтожил 2 минометные и 5 артиллерийских батарей, несколько дотов и дзотов. В Великую Отечественную войну на фронте с июня 1941 года, командир артиллерийского полка, полковник. Участник обороны Москвы, освобождения Калининской, Смоленской и Витебской областей. Погиб в бою возле г.Городок Витебской области в 1944 году.

1936 год - Шанько Георгий Георгиевич, белорусский ученый в области детской неврологии, доктор медицинских наук (1974), профессор (1985), заслуженный деятель науки Беларуси (1995). Основатель научно-практической школы детских неврологов Беларуси. В 1958 году окончил Минский медицинский институт. С 1965 года работал Белорусском НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии. Главный детский невролог Беларуси (1970-2002). Автор научных работ по гиперкинезам, эпилепсии, патологии нервной системы новорожденных. Создал (совместно с А.В.Руцким) новое направление в детской неврологии и ортопедии по смежным и взаимосвязанным повреждениям. Умер в 2013 году.

1941 год - Румак Николай Владимирович, белорусский ученый в области технологии микроэлектроники, член-корреспондент НАН Беларуси (1991), доктор технических наук (1986), профессор (1988). В 1965 году окончил Белорусский политехнический институт. Автор более 200 научных работ, в т.ч. 4 монографий, более 60 изобретений. Внес вклад в решение проблем синтеза многослойных композиций металл-диэлектрик-полупроводник со строго регламентированными параметрами. Лауреат Государственной премии Беларуси (1984). Умер в 1995 году.

1951 год - Крылович Валентина Михайловна, белорусская певица, народная артистка Беларуси (2015). В 1976-1979 годах училась в Молодечненском музыкальном училище. С 1969 года солистка Национального академического народного хора Республики Беларуси им.Г.И.Цитовича. Исполнительница ответственных соло в белорусских народных песнях, произведениях белорусских и русских композиторов, духовной музыки.

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