10 июня. Чем жарче этот день, тем холоднее будет декабрь!

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Никита Гусятник. Никита в народе почитается стражем гусей, отчего его попросту и называют Гусятником. По народному представлению, Никита охраняет преимущественно маленьких гусей, не допуская к ним орлов, ястребов и других хищных птиц.

Чем жарче 10 июня, тем холоднее будет декабрь.

Примечали: если этот день тихий - жди хорошего урожая.

Роса на траве - на доброе колошение хлебов.

ИМЕНИНЫ

православные: Василия, Игната, Ираклия, Никиты;

католические: Дианы, Малгожаты, Маргариты, Богумила, Генриха, Эдгара.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие празднуют Вознесение Господне.

Православный праздник икон Божией Матери Никейской и Чухломской (Галичской).

Православные верующие чтут память святителя Игнатия, епископа Ростовского, преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского.

СОБЫТИЯ

1562 год - в Несвиже вышла книга С.Будного "Катехизис". Это была первая книга на старобелорусском языке, вышедшая в Беларуси. В ней автор разъяснял не только религиозные догматы, но и преподносил свое понимание различных вопросов социальной и гражданско-политической жизни. Сохранилось 10 экземпляров "Катехизиса" - в Кракове, Праге, Санкт-Петербурге и Москве.

1956 год - для массового отдыха трудящихся Минска открыто Заславское водохранилище - Минское море.

РОДИЛИСЬ

1906 год - Бринский Антон Петрович, участник партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Участник похода Красной Армии в Западную Беларусь в 1939 году. С октября 1941 года командир особого отряда, действовавшего во вражеском тылу на железной дороге Орша - Борисов, Брестском, Барановичском и Лунинецком железнодорожных узлах. Умер в 1981 году.

1931 год - Чурко Леонард Васильевич, белорусский график. В 1962 году окончил Московский полиграфический институт. Работал в станковой, книжной, промышленной графике, плакате. Умер в 1983 году.

1933 год - Ткачук Оксана Федоровна, белорусский архитектор, заслуженный архитектор Беларуси (1976). В 1977-1983 годах главный художник Минска, одновременно заместитель главного архитектора города. Основные работы в Минске: проекты 12-этажных зданий Белорусского государствнного экономического университета, комплекс жилых домов по Старовиленскому тракту, здания Белорусского государственного академического музыкального театра и др.

1961 год - Гурский Александр Леонидович, белорусский ученый-физик, доктор физико-математических наук (2000), профессор (2005). В 1983 году окончил БГУ. С 1983 года в Институте физики НАН Беларуси, в 2003 году заведующий кафедрой в БГУИРе. Автор научных работ по физике полупроводников и лазерной физике.

1968 год - Скоробогатая Ядвига Эдуардовна, белорусская спортсменка (инваспорт; легкая атлетика, велоспорт, лыжные гонки), заслуженный мастер спорта Беларуси (2002). Чемпионка Паралимпийских игр (2002), бронзовый призер Паралимпийских игр (1996). Чемпионка мира (2003), чемпионка Европы (1995, 2001).