10 самых странных селфи Кристины Асмус за всю историю Instagram

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Новости
12:47
Минчанин приговорен к 4 годам колонии за подстрекательство к даче взяток и мошенничество
Происшествия
12:42
Швеция приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
В мире
12:40
В Бресте перенесли ежегодный форум-выставку деловых контактов
Регионы
12:39
Малашенко: к повышению потребления электроэнергии в связи с вводом БелАЭС нужно подходить рационально
Экономика
12:34
Четверо жителей Речицкого района сливали топливо из фур
Происшествия
12:32
Вооруженные конфликты в мире сохраняются из-за неконтролируемой доступности оружия - Ленчевская
Общество
12:30
За сутки в Беларуси зарегистрированы 876 пациентов с COVID-19, выписаны 735
Общество
12:28
Задержан администратор дворового чата и Telegram-канала "Новая Боровая 98%"
Происшествия
12:27
Проект детального плана промзоны недалеко от Большого Тростенца в Минске изменен
Регионы
12:24
В Беларуси поэтапно переходят к практической реализации концепции умного города - Шульган
Общество
12:23
Минздрав: в ремонте находится всего 5% высокотехнологичного медоборудования
Общество
12:13
В проект освоения территории в районе пр. Жукова и ж/д Минск - Брест внесены изменения
Регионы
12:01
В Финляндии приготовили шницель из кислорода, азота, углерода и водорода
Калейдоскоп
11:54
В БГУ откроют новую специальность "экономическая безопасность"
Общество
11:49
Администрацию ПВТ предлагается наделить полномочиями по контролю за криптобиржами
Экономика
11:44
В Минской области реализуют более 30 проектов по развитию социальных услуг
Регионы
11:44
В Беларуси планируют сформировать госорган по регулированию цифровой сферы
Общество
11:30
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции
В мире
11:28
Мокрый снег с дождем и до +7°С ожидается в Беларуси 17 марта
Общество
11:23
Россия вошла в тройку крупнейших экспортных рынков БУТБ
Экономика
11:23
Ученые-нефтяники из Гомеля помогли повысить эффективность добычи нефти на 6 месторождениях в Индии
Регионы
11:20
В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка
Общество
11:19
Студенты и сотрудники БГУ установят в Минске 100 скворечников
Общество
11:15
Свыше 350 нарушений ПДД выявили за один день в Минске
Регионы
11:13
День открытых дверей пройдет 27 марта в Минском суворовском военном училище
Общество
11:11
В России за сутки выявили 9393 заразившихся коронавирусом
В мире
11:09
В Москве загорелся бизнес-центр "Савеловский Сити"
В мире
11:02
Таможенники будут выполнять функции пограничников в "Новой Рудне", "Котловке" и "Мокранах"
Регионы
11:01
В Ошмянах милиция задержала воровку-гастролершу
Происшествия
10:59
"Наша основная цель - сделать фотографию": завершено расследование дела об организации маршей студентов
Общество
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Калейдоскоп
16 марта 2021, 12:12
10 самых странных селфи Кристины Асмус за всю историю Instagram
Скриншот из видео
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звездная дива не стесняется показать себя даже с такой стороны…-0-
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В Беларуси планируют сформировать госорган по регулированию цифровой сферы
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Малашенко: к повышению потребления электроэнергии в связи с вводом БелАЭС нужно подходить рационально
Профилактическая акция "Будь в безопасности!" пройдет 19-24 марта в Беларуси
В Беларуси поэтапно переходят к практической реализации концепции умного города - Шульган
За сутки в Беларуси зарегистрированы 876 пациентов с COVID-19, выписаны 735
"Белавиа" запустила мобильное приложение для покупки билетов и регистрации на рейсы
Минздрав: в ремонте находится всего 5% высокотехнологичного медоборудования
"Наша основная цель - сделать фотографию": завершено расследование дела об организации маршей студентов
Таможенники будут выполнять функции пограничников в "Новой Рудне", "Котловке" и "Мокранах"
В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной
В проект освоения территории в районе пр. Жукова и ж/д Минск - Брест внесены изменения
В БГУ откроют новую специальность "экономическая безопасность"
Автомобильное топливо в Беларуси с 16 марта дорожает на 1 копейку
Минюст зарегистрировал Белорусскую федерацию электронного спорта и спортивно-прикладных технологий
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