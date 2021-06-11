11 июня. Много пауков появилось - будет хорошая погода

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Феодосия Колосяница. На Феодосию начинает рожь колоситься и идут первые белые грибы - колосовики. "Колосится рожь - много грибов найдешь, а если зной в июнь - на колосовики плюнь". Старики говорят: рожь две недели зеленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает. "Взошли хлеба - не дивись, налились хлеба - не хвались".

Пчелы активно летят к ульям - скоро пойдет дождь.

Много пауков появилось - будет хорошая погода.

Сон с 10 на 11 июня вещий. Сбудется он в самое ближайшее время. Особенно велика вероятность для тех, кто родился в этот день.

ИМЕНИНЫ

православные: Федосьи, Ивана, Луки; католические: Аделаиды, Анастасии, Розы, Варнавы, Феликса.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Католики празднуют День Пресвятого Сердца Иисуса.

Православные верующие празднуют икону Божией Матери "Споручница грешных".

Православные верующие чтут память святителя Луки Крымского, преподобномученицы Феодосии девы, блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского, преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского.

РОДИЛИСЬ

1911 год - Пекарский Евгений Григорьевич, участник революционного движения в Западной Беларуси и борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Возглавлял подпольную комсомольскую ячейку в родной деревне, участвовал в организации нелегальных собраний. В 1931 году арестован польскими властями и приговорен к 4 годам тюремного заключения. После воссоединения Западной Беларуси с БССР в 1939 году избран депутатом Народного собрания Западной Беларуси. С первых дней оккупации района гитлеровскими захватчиками установил связь с коммунистами, оставшимися в районе, участвовал в сборе оружия и переправке его партизанам. При выполнении боевого задания в 1942 году схвачен карателями и расстрелян.

1916 год - Докальская Бирута Альфонсовна, белорусская актриса. С 1935 года работала в Белорусском театре рабочей молодежи, в 1937-1978 годах в Белорусском театре им.Я.Купалы. Отдельное место в ее творчестве занимала роль Павлинки в одноименной пьесе Я.Купалы (сыграла ее более 450 раз). Исполняла роли девочек, молодых девушек, позднее характерные, в которых проявила настоящий драматизм и выразительную пластику. Среди них: Татьяна ("Соловей" З.Бядули), Степанида Молчан ("Амнистия" Н.Матуковского) и др. Умерла в 1996 году.

1931 год - Матюхин Владимир Александрович, белорусский ученый в области физиологии и биофизики, академик НАН Беларуси (1995), доктор медицинских наук (1965), профессор (1977), академик АМН СССР (1986), Российской АМН (1991-2003), Российской АН (2013). Автор более 300 научных работ, посвященных проблемам экологии, бионики, биоритмологии, радиационной медицины. Исследовал физиологию здорового человека при переезде его в условия муссонного климата Дальнего Востока. Осуществил комплексные исследования по эколого-физиологическим и эколого-радиационным проблемам человека после Чернобыльской катастрофы. Умер в 2020 году.

1942 год - Петров Ярослав Федорович, белорусский певец, народный артист Беларуси (1984). С 1973 года в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси. Создал ряд запоминающихся образов в произведениях национального и классического репертуара. Среди партий: Гремин ("Евгений Онегин" П.Чайковского), Кутузов ("Война и мир" С.Прокофьева), Дворецкий ("Визит дамы" С.Кортеса) и др. В концертном репертуаре белорусские и русские народные песни, старинные романсы, произведения белорусских композиторов.

1945 год - Крамаренко Виктор Владимирович, белорусский архитектор. В 1968 году окончил БПИ. Работал в институте "Белгоспроект", в 1983-1988 годах был главным архитектором института "Минскпроект", в 1985-1999 годах преподавал в БПА. Среди работ: лечебный корпус санатория "Беларусь" в Друскининкае (Литва), здание Могилевского театра драмы и комедии им.В.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске, кинотеатр "Москва" в Минске, архитектурно-скульптурный комплекс "Минск - город-герой", здание Национальной библиотеки Беларуси и памятник Ф.Скорине перед ней. Лауреат Государственной премии Беларуси (2004, 2008).-0-