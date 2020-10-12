11-летний мальчик угнал школьный автобус в США и полчаса уходил от полиции

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенок из города Батон-Руж в США решил повеселиться и угнал огромный школьный автобус. Об этом сообщает телеканал WBRZ.

Инцидент произошел 11 октября. Мальчик проник на парковку возле своего учебного заведения и пробрался в школьный автобус. После этого ему удалось завести транспорт и он отправился в путь. Необычного водителя заметили полицейские, которые около получаса преследовали мальчика, а тот, в свою очередь, пытался уйти от погони на школьном автобусе.

В конечном итоге ребенок не справился с управлением и врезался в газопровод и дерево. Правоохранители задержали малолетнего угонщика и поместили его под стражу. Теперь ему грозит серьезное наказание, ведь полицейские полагают, что он намеренно пытался врезаться на автобусе во что-нибудь. -0-