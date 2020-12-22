11-летняя дочка Брежневой смутила фанатов недетскими фото

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 11-летняя дочь Веры Брежневой Сара удивила подписчиков смелыми фото - она позирует с ярким макияжем и взрослой укладкой. Снимки можно увидеть в личном Instagram девочки.

Фанаты неоднозначно восприняли эту фотосессию. Часть комментариев звучит в положительном ключе: девочка очень красивая и эффектная - вся в маму. Другая половина фолловеров удивлена недетской внешности Сары. Они написали, что в этот возрасте ребенок не должен так ярко красится, даже иногда.-0-