12 июня. По народной примете, в этот день змеи выползали из своих зимних нор

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Исаакиев день. Змеиный праздник. По народной примете, в этот день змеи выползали из своих зимних нор. Они идут на свои свадьбы и каждому встречному готовы мстить без милосердия. Если в этот день змея укусит человека, вылечить его будет очень трудно, поэтому по лесу и лугу советовали ходить очень осторожно.

В этот день высаживали бобы, вымоченные предварительно в воде, натаянной из мартовского снега.

Чистый, золотистый или бледно-розовый закат солнца предвещает хорошую погоду.

Обильное цветение шиповника предвещает суровую зиму.

ИМЕНИНЫ

православные: Исаака; католические: Антонины, Леокадии, Янины, Андрея, Леона, Яна.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской, преподобного Варлаама Хутынского.

СОБЫТИЯ

1934 год - был официально открыт минский стадион "Динамо".

РОДИЛИСЬ

1939 год - Пенина Эмма Ильинична, белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси (2000). В 1969 году окончила Белорусскую консерваторию. С 1969 года артистка хора Белорусского телевидения и радио под руководством В.Ровды, с 1981 года в Государственной академической хоровой капелле Республики Беларусь им.Г.Ширмы, одновременно с 1998 года педагог по вокалу при ней.

1941 год - Нелаев Владислав Викторович, белорусский ученый в области физики твердого тела и микроэлектроники, доктор физико-математических наук (2001), профессор (2005). В 1963 году окончил БГУ. Работал в Институте ядерной физики АН Беларуси, в БПИ, с 1980 года в БГУИРе. Разработал физические модели для многомерного проектирования высокотемпературных технологических процессов микроэлектроники. Реализовал методику неразрушающего контроля профилей распределения примесей в полупроводниковых структурах.