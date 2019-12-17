12-летний мальчик в Австралии сел за руль пикапа, чтобы спастись от пожара

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12-летний Лукас Старрок из Могамбера (Западная Австралия) был вынужден сесть за руль пикапа, чтобы спасти себя и своего пса от пожара. Об этом сообщает Reuters .

Подросток в минувшее воскресенье, 15 декабря, был дома один, поскольку его отец и брат помогали тушить природный пожар в Могамбере. Мальчик заметил, что к их фермерскому дому стремительно приближается пламя. Чтобы избежать трагедии, Лукасу пришлось взять ключи от пикапа, принадлежащего его брату, и вместе с собакой отправиться на автомобиле в безопасное место.

Вскоре спасатели обнаружили Лукаса и его собаку в грузовике на обочине дороги, целыми и невредимыми. "Это прекрасно, что у мальчика были навыки вождения, - это спасло ему жизнь", - отметил сержант полиции Майкл Дейли.

Иван Старрок, отец Лукаса, рассказал, что его сын научился водить, когда ему было семь лет. "Мы учили его водить с семи лет - как раз на случай непредвиденной ситуации вроде этой, - поделился Иван Старрок. - Я очень горжусь, что сын поступил именно так, как мы его учили".

Лукас Старрок - один из тысяч австралийцев, которые были вынуждены покинуть свои дома в условиях масштабной природной катастрофы. В результате пожаров, которые не прекращаются в Австралии уже несколько месяцев, погибли шесть человек, разрушено более 680 домов, сожжено около 2 млн га растительности.-0-