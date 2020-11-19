14 друзей Джорджа Клуни: актер очень щедро поблагодарил своих близких за дружбу

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер Джордж Клуни рассказал в интервью изданию GQ интересную историю из своей жизни.

Звезда кино признался собеседнику из издания, что в 2013 году сделал для своих 14 друзей очень щедрый сюрприз. Клуни рассказал, что всем своим друзьям, которые его поддерживали и помогали еще до того, как он стал знаменит, актер подарил по $1 миллиону.

Знаменитость рассказала, что это произошло после получения гонорара за фильм "Гравитация", который оказался больше, чем планировал Джордж Клуни. Тогда он решил отплатить своим 14 друзьям за их доброту. Поэтому излишек денег он отдал друзьям, среди которых оказались актеры Грант Хеслов, Ричард Кайнд и Томми Хинкли.

В интервью Клуни уточнил, что эти близкие для него люди помогали звезде кино на протяжении 35 лет. "Если бы не они, я бы здесь не оказался. К тому же мы были очень близки: если завтра меня собьет автобус, то все достанется им - они уже вписаны в завещание. Так зачем мне тогда ждать этот гребаный автобус?", - отметил Джордж Клуни в разговоре с журналистом. -0-