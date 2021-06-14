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Калейдоскоп
14 июня 2021, 07:00

14 июня. В этот день старики советовали наблюдать, откуда ветер дует. Зачем?

Фото из архива
Фото из архива

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Устин и Харитон. В тот день старики советовали следить за погодой и примечать, откуда ветер дует. Если ветер с северо-запада - погода ухудшится, ветер с востока - к поветрию, то есть к болезням. Существовал даже обычай заклинать ветер, который в это время особенно влиял на рост хлебов.

В этот день запрещалось городить огород, иначе случится пожар. Говорили: "На Устина не городи тына".

Утро пасмурное - ожидай хорошего урожая яровых.

ИМЕНИНЫ

православные: Веры, Валерьяна, Дениса, Харитона, Устина; католические: Элизы, Эльвиры, Базыля, Валерия, Михала.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобных Агапита Печерского и Дионисия, игумена Глушицкого, мученицы Веры, праведника Иоанна Кронштадтского.

СОБЫТИЯ

1991 год - вышел первый номер газеты "Рэспубліка".

РОДИЛИСЬ

1931 год - Сорокин Игорь Дмитриевич, белорусский певец, заслуженный артист России (1961), народный артист Беларуси (1963). С 1952 года работал в оперных театрах России. В 1962-1988 годах солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди ролей: Степан ("Ясный рассвет" А.Туренкова), Томский ("Пиковая дама" П.Чайковского), князь Игорь ("Князь Игорь" А.Бородина) и др. В концертном репертуаре романсы русских и зарубежных композиторов-классиков, песни и романсы белорусских композиторов.

1959 год - Мовчан Валерий Иванович (Таджикистан), белорусский спортсмен (велосипедный спорт), заслуженный мастер спорта СССР (1980). Чемпион XXII Олимпийских игр (1980) в командной гонке на треке. Чемпион мира (1982) в составе сборной команды СССР, 7-кратный обладатель Кубка Европы в гонках на треке.

1978 год - Жильская Юлия Николаевна, белорусская спортсменка и тренер (силовое троеборье), мастер спорта Беларуси международного класса (1999). Чемпионка мира (1999, 2003), бронзовый призер (2002). Чемпионка Европы (2001, 2002), серебряный призер (2003).

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