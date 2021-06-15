15 июня. Если на Никифора дождь, то будет много грибов!

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Никифор. Вьюн зеленый. Из цветка-вьюнка сплетали девушки венки на счастье, на суженых своих.

Если на Никифора дождь, то будет много грибов.

Воробьи дерутся и резвятся - ожидай хорошей погоды в ближайшее время.

Частые туманы - к обилию грибов, сильные росы - к плодородию.

ИМЕНИНЫ

православные: Ульяны, Ивана, Никифора; католические: Виолы, Иоланты, Яны, Вита, Витольда, Леона.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие празднуют Киево-Братскую икону Божией Матери.

Православные верующие чтут память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского.

РОДИЛИСЬ

1923 год - Галушкина Лидия Ивановна, белорусская оперная певица, народная артистка Беларуси (1963). В 1951-1981 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. В 1974-2009 годах преподавала в Белорусской академии музыки. Исполняла партии классического и национального репертуара. Среди партий в белорусских операх: Надежда Дурова ("Надежда Дурова" А.Богатырева), Алеся, Ганка ("Алеся", "Михась Подгорный" Е.Тикоцкого), Вероника ("Зорка Венера" Ю.Семеняко). Первая исполнительница многих камерных произведений белорусских композиторов. Умерла в 2009 году.

1941 год - Кабуш Владимир Трофимович, белорусский ученый в области педагогики, доктор педагогических наук (2002), профессор (2002). В 1970 году окончил Минский педагогический институт. Автор научных работ по проблемам гуманизации и демократизации воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Соавтор "Концепции перестройки воспитательной работы в общеобразовательной школе", автор книги "Гуманистическое воспитание: Концепция".

1951 год - Рабушко Людмила Ивановна, артистка балета, заслуженная артистка Беларуси (1982). В 1977 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. С 1969 года в Государственном театре оперы и балета Беларуси, с 1970 солистка в Белорусском государственном музыкальном театре, с 1990 года заведующая литературной частью. Создала на сцене разноплановые хореографические образы. Среди исполненных партий: Аврора ("Холопка" М.Стрельникова), Девушка ("Девушка и хулиган" Д.Шостаковича), Ева "Ночь в Венеции" И.Штрауса) и др.

1959 год - Гарцуев Александр Федорович, белорусский актер, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (2015). В 1980 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Национальном академическом театре им.Я.Купалы, с 2012 года художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии, преподает в Белорусской государственной академии искусств.

1979 год - Нестеренко Юлия Викторовна, белорусская спортсменка (легкая атлетика, бег), мастер спорта Беларуси (1997), мастер спорта Беларуси международного класса (2001), заслуженный мастер спорта Беларуси (2005). В 2003 году окончила Брестский университет. Чемпионка Олимпийских игр (2004) в беге на 100 м. Бронзовый призер чемпионата мира (2004) в беге на 60 м в закрытых помещениях. Победительница международных соревнований серии Гран-при (2004) в беге на 100 м. Бронзовый призер чемпионатов мира (2005) и Европы (2006) в эстафете 4 на 100 м.