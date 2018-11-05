157 дней на воде: Росс Эджли впервые в истории вплавь обогнул Великобританию

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британец Росс Эджли стал первым в истории человеком, вплавь обогнувшим Великобританию, сообщает BBC.

33-летний Росс Эджли финишировал 4 ноября в городе Маргейт (графство Кент). Ему удалось преодолеть расстояние в 2879 км, проведя на воде 157 дней и ни разу не сойдя на берег. Последние 1,5 км спортсмен проплыл в компании 300 других пловцов, которые присоединились к смельчаку, чтобы сделать финиш более зрелищным.

Это самый продолжительный в мире организованный морской заплыв. Ожидается, что вскоре этот рекорд будет признан WOWSA (Международной ассоциацией плавания на открытой воде).

Ежедневно Эджли проплывал примерно по 12 км. Самый длинный единовременный заплыв составил 33,4 км. Эджли плыл в гидрокостюме, без ласт и лопаток для плавания. Его сопровождал на своем катере профессиональный моряк Мэттью Найт. На катер пловец поднимался, чтобы поспать и поесть.

Всего Росс Эджли сжег около 505 тыс. калорий. Специально для рекордсмена была разработана программа питания, важную роль в рационе играли бананы, которых Росс Эджли съел более 500.

Пловцу пришлось преодолевать холодные течения. Кроме того, во время заплыва было несколько штормов. При этом самым неприятным препятствием, по признанию Росса, были укусы медуз.

Ступив на землю, Эджли сказал, что он не устал от плавания и вскоре придумает себе новое испытание. "Мало где на свете люди вдруг просят тебя расписаться на банане", - пошутил он.

Росс Эджли хорошо известен во всем мире своей любовью к экстриму. На его счету несколько необычных рекордов. Имя Росса Эджли уже зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса: в апреле 2016 года он за 19 часов забрался по веревке на высоту равную высоте Эвереста. За два месяца до этого он пробежал марафон, таща за собой автомобиль.

Свое новое приключение он назвал Великим британским заплывом.-0-