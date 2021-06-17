17 июня. Примета дня: как по запаху цветов узнать, будет ли дождь?

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Митрофан. "В канун Митрофана не ложись спать рано", "Хоть по стенке ходи, а спать погоди". Окликают на Митрофана ветер. Просят его пригнать дожди благодатные.

В этот день обязательно надо подкормить землю, чтобы урожай был хороший. Говорили: "Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки", "Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет".

Цветы усиливают запах - дождь пойдет.

Душно во время восхода солнца - к ухудшению погоды.

ИМЕНИНЫ

православные: Зосимы, Мефодия, Митрофана, Северина;

католические: Алины, Ирмы, Лауры, Адольфа, Альберта, Игната, Григория.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешношского, преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского.

РОДИЛИСЬ

1910 год - Бумажков Тихон Пименович, один из организаторов и руководителей партизанского движения в Полесской области в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1941). По происхождению - белорус. С 1935 года директор химического завода, председатель Петриковского райисполкома, 1-й секретарь Октябрьского райкома КП(б)Б. В начале Великой Отечественной войны организовал и возглавил борьбу жителей района против немецко-фашистских захватчиков. С июля 1941 года командир партизанского отряда "Красный Октябрь", который вместе с подразделением Красной Армии около месяца сдерживал наступление гитлеровцев на р.Птичь. 18.7.1941 года разгромил в д.Оземля штаб вражеской дивизии, уничтожил и захватил 55 броне- и автомашин, 18 мотоциклов противника. Бумажкову и его помощнику Ф.И.Павловскому первым из советских партизан 6.8.1941 года присвоено звание Героя Советского Союза. С августа 1941 года в звании старшего батальонного комиссара на фронте, начальник политотдела кавалерийской группы. Погиб в 1941 году в бою у г.Оржица Полтавской области (Украина).

1926 год - Еременко Николай Николаевич, белорусский актер театра и кино, народный артист Беларуси (1964), народный артист СССР (1989), лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1989). В 1948 году окончил студию Белорусского театра им.Я.Коласа, работал в этом театре. С 1959 года актер Национального академического театра им.Я.Купалы. В 1976-1987 годах председатель правления Белорусского театрального объединения, в 1987-1992 годах - Союза театральных деятелей Беларуси, с 1992 года президент Белорусской конфедерации творческих союзов. Актер широкого творческого диапазона. За годы работы в театре сыграл десятки ролей в спектаклях по белорусской, русской, зарубежной классике и современной драматургии. Среди них: Никанор ("Люди на болоте" И.Мележа), Никитин ("Берег" В.Бондарева), Вишневский ("Доходное место" А.Островского), Бертрам ("Конец - делу венец" У.Шекспира) и др. Снялся в фильмах "Иван Макарович", "Москва-Генуя", "Вечный зов", "Сын за отца" и др. Умер в 2000 году.

1941 год - Литвинко Франя Михайловна, белорусский ученый в области педагогики, доктор педагогических наук (1996), профессор (1997). В 1965 году окончила БГУ, работает в нем. Исследует проблемы методики преподавания русского языка в средней и высшей школе. Один из разработчиков концепции языкового образования в Беларуси и авторов учебников, учебных и методических пособий по русскому языку для школ и вузов.

1946 год - Гопиенко Валентин Михайлович, белорусский архитектор. В 1973 году окончил Брестский инженерно-строительный институт. Основные работы: серия индивидуальных крупнопанельных домов для Брестского домостроительного комбината, интерьеры ресторанов "Интурист" и "Брестское пиво", аэровокзал в Бресте. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986).

1961 год - Шапиро Семен Борисович, государственный деятель Беларуси, ученый-экономист, доктор экономических наук (1999), профессор (2003), председатель Минского облисполкома с 2013 года. Генерал-майор запаса (2011). Работал в системе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, генеральным директором ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, председателем Гродненского облисполкома. Автор научных трудов по проблемам управления и реформирования АПК Беларуси.