18-летняя дочь Стриженовых поразила соцсети женственностью

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 18-летняя дочь Екатерины и Александра Стриженовых, Саша, проводит время в Мексике. Она регулярно размещает фото в личном аккаунте в Instagram.
На днях она поделилась фотографией, на которой позирует в синей майке и стильных солнечных очках.
Подписчики оценили образ Александры – они оставили множество комментариев по поводу приятной внешности девушки.-0-
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