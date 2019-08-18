18-летняя дочь Стриженовых поразила соцсети женственностью

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 18-летняя дочь Екатерины и Александра Стриженовых, Саша, проводит время в Мексике. Она регулярно размещает фото в личном аккаунте в Instagram.

На днях она поделилась фотографией, на которой позирует в синей майке и стильных солнечных очках.

Подписчики оценили образ Александры – они оставили множество комментариев по поводу приятной внешности девушки.-0-