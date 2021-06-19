19 июня. В поле сильно стрекочут кузнечики? Вот что это значит!

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православный праздник Суббота Троицкая.

Православные верующие празднуют Пименовскую икону Божией Матери.

Православные верующие чтут память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского, преподобного Илариона Нового, святителя Ионы, епископа Великопермского, преподобного Паисия.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Илларион. С этого дня обыкновенно начиналась прополка льна, проса и хлебов. Говорят: "Пришел Илларион - дурную траву из поля вон", "Сорняк в поле оставишь - урожай удавишь", "Осот да лебеда - для посевов беда".

Колосья пшеницы и ржи начинают снизу цвести - к хорошему урожаю хлеба, с середины - к среднему урожаю, с верхушки - к неурожаю.

Пчелы роят на цветах - к ясному дню.

В поле сильно стрекочут кузнечики - на хорошую погоду.

ИМЕНИНЫ

православные: Иллариона, Ионы;

католические: Протаса, Ромуальда, Сильвии, Юлианы.

РОДИЛИСЬ

1911 год - Федоров Федор Иванович, белорусский ученый-физик, академик НАН Беларуси (1966), заслуженный деятель науки Беларуси (1968), Герой Социалистического Труда (1978). В 1931 году окончил БГУ. Автор более 300 научных трудов, в т.ч. 6 монографий. Исследования в области физики элементарных частиц, квантовой теории поля, теории гравитации. Открыл явление бокового смещения луча света при отражении. Предложил универсальную матричную формулировку нелинейных уравнений гравитационного поля и других фундаментальных физических полей. Лауреат Государственной премии Беларуси (1972), Государственной премии СССР (1976). Умер в 1994 году.

1924 год - Быков Василь (Василий Владимирович), белорусский прозаик, драматург, публицист, народный писатель Беларуси (1980), Герой Социалистического Труда (1984). С 1942 года в Красной Армии, закончил Саратовское пехотное училище. С 1943 года на 2-м и 3-м Украинских фронтах. Дважды ранен, лежал в госпиталях. С 1956 года работал в газете "Гродненская правда", с 1972 года секретарь Гродненского отделения Союза писателей Беларуси. С 1978 года в Минске. В 1990-1993 годах президент объединения белорусов мира "Бацькаўшчына". Автор повестей "Третья ракета", "Мертвым не больно", "Сотников". За повести "Обелиск", "Дожить до рассвета" получил Государственную премию СССР (1974), за повести "Волчья стая" и "Его батальон" - Государственную премию Беларуси (1978), за повесть "Знак беды" - Ленинскую премию (1986). По книгам писателя поставлены художественные фильмы: "Третья ракета", "Альпийская баллада", "Дожить до рассвета", телевизионный сериал "Долгие версты войны". Произведения писателя легли в основу балетов, опер, к его творчеству обращались художники. Умер в 2003 году.

1951 год - Ухванова-Шмыгова Ирина Фроловна, белорусский языковед, доктор филологических наук (1997), профессор (2003). В 1973 году окончила Минский педагогический институт иностранных языков. Исследует прагма- и социолингвистику, теорию языка, методологию дискурс-анализа. Один из авторов книг "Язык и идеология", "Женщины Беларуси в зеркале эпохи", "Средства массовой информации в политической системе Беларуси" и др.