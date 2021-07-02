2 июля. Примета дня: пчелы начинают заливать соты медом

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Зосима Пчельник. День Зосимы и Савватея, покровителей пчел. Пчелы начинают заливать соты медом.

Примечали, если пчелы летят к своим ульям - скоро дождь, пчелы сидят на стенках улья - к сильной жаре. Перед засухой пчелы становятся злее, чаще жалят.

В этот день говорили: "На тебя навет, а Иов Праведный скажет - нет". Верили, что в этот день по молитве святому Иову могут быть сняты с невинных и несправедливо обиженных и обвиненных все наговоры.

ИМЕНИНЫ

православные: Варлаама, Зосимы, Ивана;

католические: Карины, Марии, Петра, Урбана.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Католический праздник - Торжество Пресвятой Девы Марии Будславской.

Православные верующие чтут память апостола Иуды, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, мученика Зосимы, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна отшельника.

РОДИЛИСЬ

1921 год - Азгур Галина Гавриловна, белорусский художник. В 1942 году окончила Московское художественное училище. Работала в жанре лирического пейзажа. Умерла в 2015 году.

1922 год - Вагнер Генрих Матусович, белорусский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1963), народный артист Беларуси (1988). В 1962-1995 годах преподавал в Белорусском педагогическом университете (с 1988 года профессор). Среди произведений: оперы, балеты, вокально-симфонические поэмы, симфонии и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1976), лауреат Государственной премии Беларуси (1998). Умер в 2000 году.