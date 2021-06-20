20 июня. Гром гремит - будет долгое ненастье. За чем еще наблюдать в этот день?

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православный праздник День Святой Троицы. Пятидесятница.

Православные верующие чтут память мученика Феодора Анкирского, священномученика Маркеллина, папы Римского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Федот Страж, Урожайник. "Святой Федот тепло дает - в рожь золото ведет". Примечали, если погода теплая и ясная - зерно будет крупное.

В этот день можно было смело в прудах да реках купаться, никаких русалок не бояться, если помолиться святому Федоту. Федот, по повериям народа, в этот день сидел у воды с острым серпом, если видел русалку, то сразу серпом ей волосы обрезал. А в волосах у русалок вся сила колдовская была, потому и боялись они Федота.

Гром гремит - будет долгое ненастье, и плохая погода, скорее всего, продлится несколько дней.

ИМЕНИНЫ

православные: Валерии, Богдана, Маркела, Марии, Федота;

католические: Богдана, Михала, Рафала, Флорентины.

РОДИЛИСЬ

1566 год - Сигизмунд III (Жигимонт III) Ваза, великий князь Великого княжества Литовского, король польский (1587-1632), король Швеции (1592-1599). Сын короля Швеции Юхана III Вазы и Екатерины Ягеллонки, дочери Сигизмунда I Старого. С 1568 года наследный принц Швеции. В 1587 году избран королем польским и великим князем. С целью закрепления своих позиций среди белорусско-литовских магнатов и шляхты 28.1.1588 года в Кракове издал привилей, утвердивший Статут ВКЛ 1588 года. После смерти отца Сигизмунд III занял и шведский трон. В 1599 году лишен трона. В 1600-1629 годах вел со Швецией неудачную войну. Поддерживал Брестскую унию 1596 года. Оказал помощь Лжедмитрию I и Лжедмитрию II и разрешил вербовать в войско польскую, белорусскую и украинскую шляхту. В 1609 году начал войну с Россией. В результате разгрома российской армии возле д.Клушино (1610) московские бояре и горожане провозгласили царем сына Сигизмунда III королевича Владислава. До Деулинского перемирия 1618 года. Сигизмунд III поддерживал сына как "московского царя". Политика Сигизмунда III привела к дальнейшему упадку государства и уменьшению его роли в европейской политической жизни XVII века. Умер в 1632 году.

1921 год - Верещагин Павел Дмитриевич, российский и белорусский историк, доктор исторических наук (1983). Автор научных работ по истории миграций белорусского крестьянства в XIX- нач. XX веков. Один из авторов книги "Могилев: исторический очерк".

1928 год - Ващенко Гавриил Харитонович, живописец, педагог, профессор (1980), заслуженный деятель искусств Беларуси (1977), народный художник Беларуси (1988). Работал в области станковой и монументальной живописи, акварели, в жанрах сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа, натюрморта. В произведениях обращался к темам глубокого гражданского содержания, патриотизма, любви к родине. Ряд картин посвятил событиям прошлого, историческим личностям. Создал портреты общественных деятелей, просветителей, писателей. Лауреат Государственной премии Беларуси (1987), награжден медалью Ф.Скорины (1995). Международный биографический центр в Кембридже (Англия) присудил художнику почетные звания "Человек года 1992-1996", "Человек ХХ столетия", именную серебряную медаль и "Золотой диск" (1993-1994). На основе переданной в дар Гомелю в 1998 году коллекции своих работ и принадлежащего ему собрания произведений белорусских мастеров создана Гомельская художественная галерея имени Ващенко. Умер в 2014 году.