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Калейдоскоп
22 июня 2021, 07:00

22 июня. Этот день в истории

Фото из архива
Фото из архива

1921 год - вышел первый номер газеты "Белорусская военная газета. Во славу Родины". Вначале называлась "Красноармейская правда", с 1947 года "Во славу Родины", с декабря 2006 года современное название. Освещает вопросы развития и усовершенствования Вооруженных Сил, организации военной службы с учетом требований времени, новые подходы в решении проблем современного военного строительства, образования, подбора кадров, культурной жизни армии, развития армейского спорта. Публикует материалы о системе идеологической работы в частях и подразделениях, по военно-патриотическому воспитанию, исторические очерки и художественно-документальные повести, статьи к юбилейным датам деятелей искусства и литературы.

1941 год - началась Великая Отечественная война советского народа. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На территорию Беларуси наступала самая мощная группировка немецких войск - группа армий "Центр". Ее поддерживали 1,6 тыс. боевых самолетов. Первыми удар врага приняли пограничники и передовые подразделения войск прикрытия. Вражеская авиация бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, а также Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи и другие белорусские города. Во время войны концлагеря, тюрьмы, гетто действовали практически в каждом районе Беларуси. Всего в пределах республики было создано 260 лагерей смерти и 70 гетто. Только в одном из них, Тростенецком, погибло 206,5 тыс. человек. На фронтах Великой Отечественной сражались более 1,3 млн. белорусов и уроженцев Беларуси. Беларусь потеряла каждого третьего жителя - память о них будет жить вечно.

1941 год - Начало героической обороны Брестской крепости. Утром 22.6.1941 года в первые часы после внезапного нападения гитлеровцев в условиях непрерывного вражеского артобстрела и бомбардировок около половины гарнизона было выведено из крепости, в которой осталось до 4 тысяч военнослужащих и членов их семей. К 9 часам утра 22 июня гитлеровцы захватили Брест и полностью окружили крепость. К середине дня 22 июня в разных частях крепости сформировались многочисленные боевые группы защитников, которые стали оказывать упорное сопротивление захватчикам и переходить в контратаки. Бои в крепости приняли затяжной характер. Без воды и продуктов, при недостатке боеприпасов и медикаментов ее защитники отбивали по 6-8 атак в день. 29-30 июня гитлеровцы провели генеральный штурм крепости, используя тяжелую артиллерию, огнеметы и авиацию. Ценой больших потерь им удалось овладеть большей частью укреплений. Однако отдельные группы советских воинов продолжали сражаться в крепости до 20-х чисел июля 1941 года. По своим масштабам оборона Брестской крепости не могла оказать существенного влияния на ход Великой Отечественной войны, но вошла в историю как пример несгибаемой стойкости и мужества защитников Родины. 8.5.1965 года Брестской крепости присвоено почетное наименование "Крепость-герой". В 1956 году на ее территории создан музей Брестской крепости-героя, в 1971 году открыт мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".

1941 год - городские и районные комитеты партии получили указание от ЦК КП(б)Б о немедленном установлении тесной связи с воинскими частями, о мобилизации военнообязанных, формировании вооруженных дружин и отрядов.

1941 год - из Западного особого военного округа образован Западный фронт, оперативное стратегическое объединение войск Красной Армии в Великую Отечественную войну. В первые дни войны войска фронта вели тяжелые оборонительные бои в Беларуси, наносили контрудары, участвовали в Смоленском сражении 1941 года и оборонительных операциях под Москвой осенью 1941 года. В ходе этих боев сорван гитлеровский план разгрома Советского Союза в течение нескольких недель (план "Барбаросса").

2004 год - в Гродно состоялось торжественное открытие мемориального ансамбля воинам-пограничникам в память о 19 тысячах пограничников, погибших в первые дни Великой Отечественной войны. Возведен на пожертвования пограничникв Беларуси, России, Казахстана, Киргизии, Молдовы, других граждан и организаций.

РОДИЛИСЬ

1903 год - Скрыганов Викентий Васильевич, военачальник, генерал-майор (1944), Герой Советского Союза (1945). Участник гражданской войны на Западном и Южном фронтах. В 1922-1935 годах в войсках Белорусского военного округа: командир батареи, помощник начальника штаба бригады и начальник артиллерии полка. Во время Великой Отечественной войны на Западном, Южном, Закавказском, Северо-Кавказском, Юго-Западном, 3-м, 2-м, 1-м Украинских фронтах. Особо отличился в январе 1945 года. Дивизия под его командованием прорвала укрепленную оборону противника западнее г.Сандомир (Польша), нанесла ему большой урон, за 11 дней прошла с боями 264 км, форсировала р.Одер. Умер от ран в 1945 году.

1906 год - Уайлдер Билли, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист. Поставил картины "В джазе только девушки", "Сабрина", "Квартира" и др. Обладатель многих престижных наград в области кино. Умер в 2002 году.

1931 год - Янченко Николай Игнатович, белорусский поэт и прозаик. В 1956 году окончил Могилевский педагогический институт. Учительствовал, работал в районных газетах в Рогачеве, Жлобине, Калинковичах, Корме Гомельской области. Автор сборников стихотворений и рассказов "Разнотравье", "Золотой улей", "С людьми - хорошо" и др. Писал лирические и сатирические стихотворения, басни, частушки, сказки для детей. Умер в 2000 году.

1937 год - Олифер Борис Алексеевич, белорусский кинооператор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1981). На киностудии "Беларусьфильм" снял художественные и телевизионные фильмы "Пламя", "Руины стреляют...", "Государственная граница" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1974). Умер в 2014 году.

1938 год - Зубова Вера Михайловна, белорусская спортсменка и тренер (парашютный спорт), мастер спорта СССР (1959), заслуженный тренер Беларуси (1976). Чемпионка мира по воздушной акробатике, серебряный призер в многоборье и личном первенстве (1960). Рекордсменка мира.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобного Кирилла, игумена Белоезерского, святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, праведного Алексия Московского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Кирилл Солнцеворот. Самый длинный день, самая короткая ночь. "С Кириллова дня - что солнышко дает, то у мужика в амбаре". В этот день сажали позднюю рассаду.

Стрижи и ласточки низко летают - к дождю.

Вороны часто кричат - жди осадков.

Много ягод - зима будет холодной.

ИМЕНИНЫ

православные: Марии, Марфы, Феклы, Александра, Алексея, Кирилла;

католические: Иннокентия, Павлины, Томаша, Яна.

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