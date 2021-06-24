24 июня. Ожидать ли богатого урожая плодовых деревьев? Узнаем сегодня!

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Варфоломей и Варнава. В старину было поверье, что на Варнаву нельзя рвать траву, ибо в этот день по травам, по лугам и полям, по лесам и долам в полдень сила неведомая катается. Делит между собой уделы: кому в сенях хомуты да вожжи спутывать, кому травы ядовитым жаром полнить, кому в колодце ребеночком рыдать, род людской пугать.

Если стоят теплые ночи, то можно ожидать богатого урожая плодовых деревьев.

Туман стоит - примета того, что будет много грибов.

ИМЕНИНЫ

православные: Варнава, Варфоломея, Ефрема;

католические: Бартоломея, Дануты, Эмилии, Янины.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Католики празднуют Рождество святого Иоанна Предтечи.

Православный праздник иконы Божией Матери, именуемой "Достойно есть".

Православные верующие чтут память апостолов Варфоломея и Варнавы.

РОДИЛИСЬ

1900 год - Чорный Кузьма (Романовский Николай Карлович), белорусский писатель. В 1916-1919 годах учился в Несвижской учительской семинарии, в 1923-1925 годах в БГУ. Был членом литературного объединения "Маладняк", председателем литературного объединения "Узвышша". В 1938 году арестован. До июня 1939 года находился в минской тюрьме. С 1941 года был в эвакуации в Москве, участвовал в издании газеты-плаката "Раздавім фашысцкую гадзіну". В 1944 году вернулся в Минск, работал в журнале "Беларусь". Автор романов "Земля", "Отечество", "Третье поколение", повестей "Левон Бушмар", "Люба Лукьянская", рассказов. Выступал также в жанре драматургии. Перевел на белорусский язык многие произведения А.Пушкина, Н.Гоголя, М.Горького, Я.Гашека и др. Умер в 1944 году.

1931 год - Усенко Виктор Семенович, белорусский ученый в области водного хозяйства, доктор технических наук (1972), профессор (1982). В 1954 году окончил Московский институт инженеров водного хозяйства, в 1965 году БГУ. Автор научных работ по фильтрационному расчету водозаборных скважин, искусственному восполнению запасов подземных вод.

1959 год - Душкевич Инесса Анатольевна, артистка балета, народная артистка Беларуси (1991). В 1977 году окончила хореографическое училище в Минске. С 1977 года солистка Национального академического Большого театра балета Беларуси, с 1999 года педагог Белорусского государственного хореографического колледжа. Среди партий: Рогнеда ("Страсти" А.Мдивани), Маша, Аврора ("Щелкунчик", "Спящая красавица" П.Чайковского), Ева ("Сотворение мира" А.Петрова) и др. Снималась в телеверсиях спектаклей "Ромео и Джульетта", "Кармина Бурана", телефильме "Возвращение весны...". Лауреат Всесоюзного конкурса артистов балета (Москва, 1984), лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1986), Государственной премии Беларуси (1996).