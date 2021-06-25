25 июня. В этот день высаживают последнюю капусту и огурцы

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Петров день. Высаживают последнюю капусту и огурцы. В этот день ходили на рыбалку да готовили блюда из рыбы, прежде всего - уху.

Солнечно в Петров день - к зеленому покосу. Если идет дождь, то покос мокрый будет.

К ночи появилось много росы и туман - в ближайшие дни установится хорошая погода.

ИМЕНИНЫ

православные: Анны, Андрея, Онуфрия, Арсения, Ивана, Ионы, Петра, Степана, Феофила;

католические: Дороты, Люции, Вильгельма, Элеоноры, Витольда, Максима.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Афонского, благоверной великой княгини Анны Кашинской, преподобного Арсения Коневского, преподобного Онуфрия Мальского, Псковского.

РОДИЛИСЬ

1905 год - Бровка Петрусь (Петр Устинович), народный поэт Беларуси (1962), академик НАН Беларуси (1966), заслуженный деятель науки Беларуси (1975), общественный деятель, Герой Социалистического Труда (1972). В 1931 году окончил БГУ. В 1918-1928 годах был на советской и партийной работе; ответственный секретарь газеты "Чырвоная Полаччына". В 1941-1942 годах работал во фронтовой газете "За Савецкую Беларусь", сотрудничал в партизанской прессе. В 1945-1948 гг. редактор журнала "Полымя", в 1948-1967 годах председатель правления Союза писателей Беларуси, в 1967-1980 годах главный редактор "Белорусской Советской Энциклопедии". Автор книг поэзии "Пахнет чабрец", "А дни идут", "И днем и ночью..." и др. Автор либретто опер "Михась Подгорный" и "Алеся". Лауреат Ленинской премии (1962), Государственной премии СССР (1947, 1951), Государственной премии Беларуси (1974, 1976). Умер в 1980 году.

1911 год - Анисович Феофил Иванович, белорусский художник декоративно-прикладного искусства. В 1934 году окончил Витебский художественный техникум. В 1945-1951 годах оформлял выставки художественных промыслов, в 1950-1971 годах работал в области производственной эстетики. Дата смерти неизвестна.

1911 год - Стайн Уильям Говард, американский ученый в области химии белков, лауреат Нобелевской премии по химии (1972). Умер в 1980 году.

1918 год - Чеботарев Василий Михайлович, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Герой Советского Союза (1945). В годы Великой Отечественной войны на фронте с 1942 года - снайпер, заместитель политрука роты, секретарь комсомольского бюро стрелкового полка, оперуполномоченный отдела контрразведки "Смерш" танковой бригады. На Ленинградском и Волховском фронтах из снайперской винтовки уничтожил 60 гитлеровцев. Для захвата переправы через р.Бобр 27 июня 1944 года с батальоном прорвался в тыл противника у г.п.Бобр Крупского района, уничтожил 10 гитлеровцев и взял в плен вражеского офицера. При доставке пленного в часть гитлеровцы окружили и зверски замучили раненого В.Чеботарева.