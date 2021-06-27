27 июня. Много мошек и комаров – жди хорошего урожая грибов и ягод

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

День Елисея. Продолжали сеять гречиху. Ее обычно старались сеять в ясную и сухую погоду. Гречиха была очень важной для крестьян культурой.

Примечали, если день дождливый, то еще семь недель будет с дождями. Начинает цвести липа.

Много мошек и комаров - жди хорошего урожая грибов и ягод.

В этот день освящают новую одежду, чтобы она не принесла несчастий своему хозяину. То же касается и вещей, бывших в употреблении. Всякая вещь несет в себе энергию того, кто ее сшил, продал, носил до вас.

ИМЕНИНЫ

православные: Александра, Георгия, Елисея, Мефодия, Мстислава, Николая;

католические: Марии, Кирилла, Владимира, Владислава, Терезы, Франтишки.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, благоверного князя Мстислава, во святом крещении Георгия, Храброго, Новгородского.

РОДИЛИСЬ

1931 год - Клинцевич Виктор Юльянович, белорусский ученый в области хирургии, доктор медицинских наук (1990). В 1957 году окончил Минский медицинский институт, преподавал в нем. Автор научных трудов по диагностике и лечению заболеваний поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта, разработке теории кишечного шва. Лауреат Государственной премии Беларуси (1988). Умер в 2001 году.

1936 год - Кузьменков Владимир Иванович, белорусский писатель и публицист, кандидат исторических наук, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (1999). Автор книг "Шла весна", "Прославляя дружбу народов" и др. Писал рассказы, повести, статьи, посвященные жизни молодежи, проблемам межнациональных отношений, экономического и культурного сотрудничества. Умер в 2002 году.