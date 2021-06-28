28 июня. Считается, что с этого дня все певчие птицы, кроме кукушки, перестают петь

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Вит. Амос. Святого Вита в народе называли Фитом. "Дождь на Фита - плохо для жита", "Пришел Амос - пошел в рост и овес".

После Вита нельзя хлеб сеять. Говорили: "Кто сеет после Фита, тот прост бывает - хлеб не вызревает".

Считается, что с этого дня все певчие птицы, кроме кукушки, перестают петь.

Кузнечики громче обычного стрекочут - к дождю.

ИМЕНИНЫ

православные: Амоса, Григория, Ионы, Касьяна, Лазаря, Федора;

католические: Винцента, Иринея, Леона, Ольги, Павла, Раисы.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

У православных верующих начинается Петров пост (с 28 июня по 11 июля).

Православные верующие чтут память блаженного Августина, епископа Иппонийского, святителя Ионы, митрополита Московского, всея России чудотворца, мучеников Вита, Модеста и Крискентии питательницы.

РОДИЛИСЬ

1891 год - Боричевский Артем Иванович, Герой Советского Союза (1945). Белорус. Участник 1-й мировой и гражданской войн. С 1918 года в Красной Армии. В Великую Отечественную войну на фронте с 1941 года. Заместитель командира батальона майор Боричевский отличился 24.6.1944 года во время прорыва вражеской обороны северо-западнее Рогачева и 14.7.1944 года при освобождении Волковыска. Штурмовая группа под его командованием первой ворвалась в Волковыск, захватила центр города и удерживала его до соединения с батальоном, уничтожила 50 огневых точек, 8 противотанковых орудий противника. Умер в 1969 году.

1905 год - Головчинер Виктор Яковлевич, белорусский режиссер, народный артист Беларуси (1944) и Литвы (1959). В 1926 году окончил Белорусскую драматическую студию в Москве. Актер и режиссер Государственного еврейского театра Беларуси (в 1938-1946 годах художественный руководитель). В 1930-1932 годах режиссер Белорусского рабочего театра им.ЦСПСБ, в 1939-1942 годах режиссер БГТ-1, в 1948 году главный режиссер Государственного русского театра Беларуси. С 1949 года главный режиссер в театрах Иркутска, Ташкента, Вильнюса. Работам Головчинера свойственны героико-романтическая направленность, яркая зрелищность в сочетании с психологизмом. Автор пьес "Великодушие" и "Урок жизни". Наиболее значительные постановки: "Выстрел" А.Безыменского, "Отелло" У.Шекспира, "Кто смеется последним" К.Крапивы и др. Умер в 1961 году.

1916 год - Ахвердов Иосиф Николаевич, белорусский ученый в области строительства, член-корреспондент НАН Беларуси (1960), заслуженный деятель науки Беларуси (1989). В 1939 году окончил Тбилисский институт инженеров железнодорожного транспорта. Разработал и внедрил в производство метод раздельного подводного и надводного бетонирования массивных сооружений, технологию производства железобетонных напорных и безнапорных труб. Автор более 400 научных работ, в т.ч. 16 монографий. Умер в 2007 году.