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Калейдоскоп
29 июня 2021, 07:00

29 июня. Примета дня: на лугу кузнечиков не слышно - к ненастью

Фото из архива
Фото из архива

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Тихон. В этот день церковь отмечала память сразу трех Тихонов. Тихоновы дни совпадали с началом прополки огородных грядок.

Смолкает птичья звонница. Только соловей продолжает петь до самого Петрова дня. Зверь ходит тихо - в норы хоронится. Конец поздних яровых посевов. В эти дни собирают травы.

На лугу кузнечиков не слышно - к ненастью.

Убыль реки - к дождю, прибыль - к хорошей погоде.

ИМЕНИНЫ

православные: Михаила, Моисея, Петра, Тихона;

католические: Петра, Павла, Саломеи, Франтишка.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Католики празднуют День святых апостов Петра и Павла.

Православный праздник - Перенесение мощей святителя Феофана, затворника Вышенского.

Православные верующие чтут память преподобного Тихона Медынского, Калужского, Луховского, Костромского чудотворца.

РОДИЛИСЬ

1896 год - Крук Петр Савельевич, скрипач, заслуженный артист Беларуси (1954). В 1925 году окончил Ленинградский музыкальный техникум им.А.Бородина. С 1914 года работал в кинотеатрах, симфонических оркестрах, оперных театрах Вильно, Витебска, Смоленска, Ленинграда и др. В 1937-1962 годах (с перерывом) концертмейстер оркестра Государственного театра оперы и балета Беларуси. Умер в 1968 году.

1906 год - Черняховский Иван Данилович, советский военачальник, дважды Герой Советского Союза (1943, 1944), генерал армии (1944). В годы Великой Отечественной войны командовал танковой дивизией, танковым корпусом, армией; командующий войсками Западного, а затем 3-го Белорусского фронтов (1944-1945). Войска 3-го Белорусского фронта вместе с 1-м Прибалтийском фронтом осуществили Витебско-Оршанскую операцию (1944), а с 1-м и 2-м Белорусскими фронтами - Минскую операцию (1944), создали минский "котел", освободили Витебск, Оршу, Борисов, Минск, Вильнюс и другие населенные пункты. В 1945 году смертельно ранен в ходе Восточно-Прусской операции. Около д.Редьки Дубровенского района на месте командного пункта Черняховского установлена мемориальная плита, в д.Стешицы Вилейского района - его бюст.

1921 год - Шмея Иван Степанович, полный кавалер ордена Славы. В Великую Отечественную войну с 1941 года на Западном, 1-м Прибалтийском фронтах. Командир отделения разведки младший сержант Шмея в октябре 1944 года северо-западнее г.Шяуляй (Литва) подбил 2 автомашины, захватил пулемет противника; 25.1.1945 года возле г.Тильзит (Восточная Пруссия) с группой собрал сведения о противнике, уничтожил 11 гитлеровцев и 34 пленил; 8.4.1945 года при штурме Кенигсберга в тылу врага с группой разведчиков уничтожил 2 вражеских пулемета с расчетами и взял в плен 42 гитлеровцев. Умер в 1998 году.

1934 год - Градов Юрий Михайлович, заслуженный архитектор Беларуси (1979). В 1958 году окончил Московский архитектурный институт. В 1960-1993 годах работал в институте "Минскпроект". Среди работ: реконструкция центра Минска, проекты реконструкции и благоустройства Троицкого предместья, павильон Республиканского выставочного центра, здание Министерства внутренних дел и др. Автор работ в области монументального искусства: архитектурно-скульптурные мемориальные комплексы "Хатынь", "Прорыв", "Катюша".

1977 год - Турец Ирина Анатольевна, белорусская спортсменка (воднолыжный спорт), мастер спорта СССР (1990), мастер спорта Беларуси международного класса (1995), заслуженный мастер спорта Беларуси (2000). Чемпионка мира в командном (1998, 2000, 2002, 2006) и личном (2002, 2006) зачетах. Серебряный (1998, 2000, 2006) и бронзовый (2000, 2002, 2007) призер чемпионатов мира в личном зачете. Чемпионка Европы в командном (1994-1998, 2000, 2001, 2006, 2007) и личном (1996, 1998, 2001, 2007) зачетах. Рекордсменка мира, Европы, Беларуси (1996-2002, 2006, 2007).

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