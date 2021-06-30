30 июня. Этот день в истории

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память мучеников Мануила, Савела, Исмаила, мученицы Пелагии.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Мануил Солнцестой. На Мануила солнце застаивается (медлит в зените). Начинается бурный рост растительности. По омутам распускаются белые кувшинки.

Примечали, если в июне частые зарницы - будет хороший урожай.

Вечерняя радуга в этот день предвещает хорошую погоду, багровый закат - сильный ветер и ненастье.

ИМЕНИНЫ

православные: Мануила, Савелия;

католические: Арнольда, Владислава, Гертруды, Кирилла, Люцины, Эмилии, Эрнеста.

РОДИЛИСЬ

1900 год - Гаврилов Петр Михайлович, один из руководителей обороны Брестской крепости (1941), Герой Советского Союза (1957). В 1939 году окончил Военную академию им.Фрунзе. В Красной Армии с 1918 года. В начале Великой Отечественной войны командир 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов возглавил оборону Восточного форта и части Кобринского укрепления Брестской крепости. После месяца боев 23.7.1941 года тяжело раненный попал в плен. Освобожден советскими войсками в мае 1945 года. До 1946 года служил в Советской Армии. Автор воспоминаний. Умер в 1979 году.

1911 год - Ипатьев Александр Николаевич, белорусский ученый-биолог, селекционер, член-корреспондент НАН Беларуси (1969), доктор сельскохозяйственных наук (1960), профессор (1960). В 1934 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию им.К.А.Тимирязева. Научные исследования в области селекции и генетики плодоовощных культур. На основании методики определения центров происхождения культурных растений, разработанной Н.И.Вавиловым, провел уникальное исследование по мировым ресурсам овощных растений. Провел обследование плодоводства Беларуси, создал новые сорта томатов. Автор более 100 научных работ, в т.ч. 10 монографий, учебников и учебных пособий. Умер в 1969 году.

1931 год - Ясинский Рышард Здиславович, белорусский кинорежиссер-документалист, сценарист, журналист. В 1955 году окончил БГУ, в 1973 году Высшие курсы сценаристов и режиссеров документального кино в Москве. С 1955 года работал на киностудии "Беларусьфильм". Наиболее значительные работы: "Земля моя - судьба моя", "Воспоминания о празднике Победы", "Через годы" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1974). Умер в 2005 году.

1946 год - Василенко Зоя Васильевна, белорусский ученый в области пищевой технологии, член-корреспондент НАН Беларуси (2003), член-корреспондент Академии аграрных наук Республики Беларусь (1996-2002), доктор технических наук (1988), профессор (1990), отличник образования Республики Беларусь (1993), заслуженный деятель науки Беларуси (2001). В 1968 году окончила Московский институт народного хозяйства им.Г.В.Плеханова. Автор более 750 научных работ, 47 авторских свидетельств. Научные работы в области технологий переработки растительного сырья для получения продукции с заданными свойствами. Внесла вклад в развитие производства и использования овощных, плодовых и других добавок из растительного сырья для повышенного качества пищевых продуктов. Предложила технологию получения овощных пюре. Разработала и передала промышленности новую ресурсосберегающую технологию производства полуфабриката мяса механической обвалки птицы.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Национальный праздник Демократической Республики Конго - День независимости (1960). Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены 16 ноября 2010 года.