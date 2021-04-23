35 женщин объединились, чтобы наказать своего ухажера-обманщика

23 апреля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Полицейские в Японии арестовали мужчину, который смог обвести вокруг пальца 35 доверчивых женщин. Об этом сообщает Soranews24.

История приключилась с 39-летним Такаси Миягава. Последние пару лет он работал в сетевом маркетинге и во время продаж знакомился с женщинами. После этого он убеждал их, что хочет жениться на избранницах. Затем он невзначай упоминал, что у него скоро день рождения и просил подарок. Причем, каждой девушке он называл разные даты.

В итоге 35 женщин узнали, что их ухажер профессиональный обманщик. Девушки объединились и заявили на Такаси в полицию. Правоохранители задержали мужчину, а его любовницы подчеркнули, что потратили на подарки около $1000. Кроме этого, они не исключают, что жертв обмана могло быть гораздо больше. -0-