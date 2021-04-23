35 женщин объединились, чтобы наказать своего ухажера-обманщика

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 23 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:10 В Гродно в связи с похолоданием вновь включают отопление в жилфонде Регионы
13:00 Новгородская область прорабатывает возможность участия белорусских строителей в возведении соцобъектов Экономика
13:00 Игрок Достоевский и изменчивые муравьи: лучшее на БЕЛТА + за неделю Калейдоскоп
12:59 В Бресте мужчина дебоширил в магазине и напал с ножом на покупателя Происшествия
12:52 Экспозиция "Чарнобыль - 35…" откроется 26 апреля в Минске Культура
12:52 Избрана комиссия спортсменов НОК Беларуси Спорт
12:39 Telegram-канал BYPOL признан экстремистским Происшествия
12:38 ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по плаванию проходит в Бресте Спорт
12:32 Птичий грипп в Польше: 6 млн птиц будут уничтожены В мире
12:26 Спортсменам после завершения карьеры важно помочь с выбором профессии - Хоркина Спорт
12:25 Глава Минздрава Литвы: отныне коронавирус будет считаться обычной болезнью В мире
12:21 Минобороны опубликовало список адресов подвоза воды в пострадавшие от аварии районы Минска Регионы
12:19 Житель Барановичей нашел на пустыре мешок с гильзами от снарядов Происшествия
12:17 ФОТОФАКТ: Второй этап продажи билетов на "Славянский базар" стартовал в Витебске Регионы
12:11 Кочанова: у белорусских предприятий есть все необходимое для создания конкурентоспособной продукции Экономика
12:10 Более 100 безработных с начала года трудоустроились для получения опыта практической работы Общество
12:04 Более Br1 млн переплатили организации Гродненской области из-за недобросовестного посредничества Регионы
12:01 В Могилевской области создали рабочую группу по расследованию геноцида в годы ВОВ Регионы
12:00 Мингорсовет утвердил комплекс мероприятий по трем госпрограммам на 2021-2025 годы Регионы
11:56 На трассе М1 легковушка врезалась в лося - пострадали водитель и пассажир Происшествия
11:53 Первый зампредседателя Госкомимущества проведет прямую линию 24 апреля Общество
11:46 Кочанова приняла участие в возложении цветов к памятнику захороненных деревень в Славгороде Общество
11:45 Пенсия, жилье, ремонт улицы - Андрейченко провел прием граждан в Ушачах Регионы
11:34 Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла в матче турнира в Санкт-Петербурге Спорт
11:21 Российский олимпийский университет готов расширить сотрудничество с НОК Беларуси Спорт
11:19 Дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 24 апреля Общество
11:18 Два человека погибли при падении самодельного самолета в Иркутской области В мире
11:15 Более 1 тыс. рыболовных сетей изъяли инспекторы у браконьеров Происшествия
11:09 Задержаны более 20 лиц, причастных к хищению денег с помощью вишинга - СК Происшествия
11:09 В России выявили 8840 случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
23 апреля 2021, 12:39

35 женщин объединились, чтобы наказать своего ухажера-обманщика

Фото Soranews24
Фото Soranews24

23 апреля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Полицейские в Японии арестовали мужчину, который смог обвести вокруг пальца 35 доверчивых женщин. Об этом сообщает Soranews24.

История приключилась с 39-летним Такаси Миягава. Последние пару лет он работал в сетевом маркетинге и во время продаж знакомился с женщинами. После этого он убеждал их, что хочет жениться на избранницах. Затем он невзначай упоминал, что у него скоро день рождения и просил подарок. Причем, каждой девушке он называл разные даты.

В итоге 35 женщин узнали, что их ухажер профессиональный обманщик. Девушки объединились и заявили на Такаси в полицию. Правоохранители задержали мужчину, а его любовницы подчеркнули, что потратили на подарки около $1000. Кроме этого, они не исключают, что жертв обмана могло быть гораздо больше. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
женщины правонарушение Япония
Новости рубрики Калейдоскоп
Игрок Достоевский и изменчивые муравьи: лучшее на БЕЛТА + за неделю
Скриншот из видео Яркие огни в небе над Ростовом-на-Дону взволновали жителей города - видео
Рассел Кроу. Фото Gala Рассел Кроу присоединился к киновселенной Marvel
Лолита. Фото из архива "Помолодела": Лолита в новом образе "сбросила" десяток лет (Видео)
Фото Pixabay Ученые из США превратили волка в блогера. Он рыбачит, бегает и снова рыбачит (Видео)
Фото из архива Блогер превратил радостную песню из сериала "Друзья" в депрессивный трек - зачем? (видео)
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ Лукашенко: Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ
Кочанова: у белорусских предприятий есть все необходимое для создания конкурентоспособной продукции
Первый национальный форум атлетов стартовал в Минске
Баланс интересов: чем выгодно стратегическое партнерство БЦК и "Дана Холдингз"
Топ-новости
Мингорсовет утвердил комплекс мероприятий по трем госпрограммам на 2021-2025 годы
Санэпидслужба Минска: в пострадавших от аварии районах воду уже можно пить
Дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 24 апреля
Пенсия, жилье, ремонт улицы - Андрейченко провел прием граждан в Ушачах
Задержаны более 20 лиц, причастных к хищению денег с помощью вишинга - СК
Замминистра внутренних дел проведет 24 апреля прямую телефонную линию
Дзермант: заговор и новая конфигурация сил у границ - беспрецедентный вызов для нашей государственности
Пасхальная АКЦИЯ в Minsk World! СКИДКА до 120 евро за квадратный метр!
Первый замминистра архитектуры и строительства проведет 24 апреля прямую телефонную линию
Telegram-канал BYPOL признан экстремистским
Имущественные вопросы и защита прав детей - Чуприс провела прием граждан в Черикове
Первый зампредседателя Госкомимущества проведет прямую линию 24 апреля
Продвижение белорусских товаров и контроль в сфере торговли - МАРТ о мерах по защите внутреннего рынка
РЕПОРТАЖ: О педагоге из Шумилинского района, потерявшей после аварии на ЧАЭС родную деревню
Депутаты Палаты представителей: резолюции ПАСЕ - очередная неприкрытая попытка давления на Беларусь
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.