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Калейдоскоп
04 июля 2021, 09:00

4 июля: этот день в истории

Фото из архива
Фото из архива

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В Республике Беларусь - День работников водного транспорта.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобного Максима Грека, мученика Иулиана Тарсийского.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Национальный праздник Соединенных Штатов Америки - День Независимости (1776). Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены 28 декабря 1991 года.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Ульянов день. "Ульяна кличет Ульяна, а Ульян кличет Ульяну", "Ульян Ульяне в лицо не глянет". Такие поговорки сложились в народе из-за старинной легенды о встрече несбыточной. В этот день в стародавние времена ходил Ульян по лугам и полям, свою Ульяну звал, а Ульяна сидела на берегу реки и на воду бегущую смотрела. Только к вечеру опомнилась Ульяна, побежала на луг, а Ульян уже к реке другой тропкой пошел. Так и не встретились Ульян с Ульяной.

В эти дни собирали цветы липы. Липовый цвет зарекомендовал себя как потогонное, жаропонижающее, отхаркивающее, мочегонное, бактерицидное средство. В народной медицине липовый цвет - надежное старинное средство от простуды и кашля, при головной боли.

ИМЕНИНЫ

православные: Георгия, Максима, Павла, Юлиана;

католические: Альжбеты, Мальвины, Андрея, Иннокентия, Тодора.

1981 год - в городском поселке Россоны Витебской области открыт Музей боевого содружества белорусских, русских, латышских и литовских партизан. До 1990 г. являлся филиалом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Сбор музейных предметов ведется по коллекциям: фотодокументы, документы, вещевой фонд, оружие, нумизматика, искусство. Среди экспонатов многочисленные награды воинов и партизан, именное, в т.ч. самодельное партизанское оружие, стрелковое и артиллерийское вооружение, подпольные печатные издания, живопись, скульптура, макеты, обмундирование периода Великой Отечественной войны.

РОДИЛИСЬ

1886 год - Астахова Анна Михайловна, русский фольклорист, доктор филологических наук (1944). За время экспедиционной работы в Карелии, на Пинеге, Мезени и Печоре, в Поморье и Сибири, в Московской и Ленинградской областях собрала свыше 10 тысяч народных поэтических произведений. При изучении происхождения и истории героического эпоса обращалась к белорусскому фольклору. Исследовала белорусский сказочный эпос. Умерла в 1971 году.

1941 год - Волосевич Александра Владимировна, белорусский физик, доктор физико-математических наук, профессор (1995). В 1965 году окончила Ленинградский университет. Автор научных работ по физике космической плазмы. Разработала нелинейную теорию неустойчивости в авроральной ионосфере. Доказала существование квазистационарных структур разных масштабов в форме подвижных нелинейных волн в магнитосфере.

СОБЫТИЯ

1941 год - состоялся первый бой партизанского отряда под руководством Василия Коржа с немецко-фашистскими захватчиками под Пинском.

1946 год - г.Кенигсберг был переименован в г.Калининград.

1954 год - в Минске открыт монумент Победы - памятник в честь победы над

фашистской Германией и в честь воинов Советской Армии и партизан, погибших в

Великую Отечественную войну. 3 июля 1961 года у подножия монумента зажжен

Вечный огонь.

БЕЛТА.-0-

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