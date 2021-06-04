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Калейдоскоп
04 июня 2021, 07:00

4 июня. Каким будет урожай грибов? Можно узнать по одной примете

Фото из архива
Фото из архива

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

День Василиска. Соловьиный день. "Не сеяли, не пахали - этот день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились". На засеянном рожью поле васильки воспринимаются как сорняк, но, собранные с любовью, могут принести большую пользу человеку.

Массовое появление оводов в этот день - к урожаю огурцов, а сильные росы - на хороший урожай.

Частые туманы - жди грибного лета.

Ночью соловей запел - примета того, что погода будет хорошей, без дождей.

ИМЕНИНЫ

православные: Ивана, Владимира, Михаила; католические: Кароля, Франтишка, Эммы.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память мученика Василиска, священномученика Захарии, Иоанна-Владимира, князя Сербского, праведника Иакова Боровичского.

СОБЫТИЯ

1810 год - началось возведение Бобруйской крепости. В земляных работах были заняты 13 батальонов из войск Резервной армии генерала М.А.Милорадовича. Командующим войсками на строительстве в Бобруйске был назначен генерал-майор Г.А.Игнатьев. Помимо солдат для возведения крепости привлекались наемные специалисты из Могилевской, Минской и Черниговской губерний.

1924 год - в Гомеле открылась кондитерская фабрика "Просвет", которая с 1931 года стала называться "Спартак". Является крупнейшим производителем кондитерских изделий в Беларуси.

1991 год - Верховный Совет Беларуси принял закон "О культуре в Белорусской ССР".

1993 год (4-6 июня) в Молодечно состоялся первый республиканский фестиваль белорусской песни и поэзии.

РОДИЛИСЬ

1927 год - Зубрилин Павел Яковлевич, белорусский тренер по тяжелой атлетике, мастер спорта СССР (1964), заслуженный тренер Беларуси (1969), заслуженный тренер СССР (1975), заслуженный деятель физической культуры Беларуси (1976). Тренером сборной СССР и БССР Павел Зубрилин отработал 20 лет. Получил статус судьи международной категории. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 15 медалями, в том числе медалью "За боевые заслуги", дважды значком "Отличник физической культуры СССР", почетной грамотой Спорткомитета как лучший тренер СССР. Умер в 2013 году.

1946 год - Шевелевич Виктор Васильевич, белорусский режиссер кино и телевидения, сценарист. Постановщик документальных и художественных фильмов, фильмов-спектаклей и фильмов-балетов. Обладатель специальных призов Международных кинофестивалей (1974, 1979). Лауреат премии Международного кинофестиваля "Золотой Витязь" (Москва, 1997). Умер в 2004 году.

1946 год - Бржозовская Людмила Генриховна, белорусская артистка балета, педагог, народная артистка Беларуси (1975). В 1966-1989 годах ведущая танцовщица, с 1997 года педагог-репетитор Национального академического Большого театра балета Беларуси. В 1989-1997 годах преподавала в хореографических государственных училище и гимназии, одновременно в Белорусской академии музыки. Среди партий в балетах: Ева ("Сотворение мира" А.Петрова), Мария ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева), Джульетта ("Ромео и Джульетта" С.Прокофьева) и др. Снялась в кинофильмах "Проданный смех", "Миф", телевариантах балетов "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Камерная сюита" и др.

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