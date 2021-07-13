43-летняя солистка The Pussycat Dolls поразила Instagram своим помолодевшим видом

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила сеть.

Артистка уже несколько дней отдыхает на море, откуда не стесняется делиться фотографиями в купальнике. На этот раз певица попозировала перед камерой в лазурном бикини и соломенной шляпе. Рядом с ней запечатлен молодой человек солистки The Pussycat Dolls, однако пользователи принялись обсуждать другое. Все оказались поражены помолодевшим видом 43-летней американской певицы Николь Шерзингер.

Разумеется, поклонники не прошли мимо кадра и завалили артистку массой хвалебных комментариев. Неудивительно, что пост быстро собрал огромное число лайков. -0-