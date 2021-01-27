44-летняя звезда "Универа" разделась: в сети восхитились ее стройностью

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валентина Рубцова, более известная как Таня Сергеева из молодежного сериала "Универ", выложила в Инстаграм почти пикантное фото. Поклонники оценили ее физическую форму.

"Парюсь и не парюсь", - подписала свой пост актриса. Счастливая Рубцова позирует в бочке в купальнике и банной шапочке. Фолловеры восхитились внешним видом телезвезды, назвав ее фигуру "шикарной".

Напомним, Валентина Рубцова счастлива в браке с Артуром Матриросяном. Они воспитывают дочь Софию, которую актриса родила в 2011 году.-0-