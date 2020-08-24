49-летняя Лера Кудрявцева показала снимок в купальнике - там ни капли фотошопа

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Лера Кудрявцева, которой 49 лет, не перестает радовать фанатов прекрасным внешним видом.

Она поделилась в Instagram снимком с отдыха в красивом красном купальнике. Поклонники обратили внимание, что ее фигура выглядит прекрасно. Наличие небольших складочек на боках говорит о том, что Кудрявцева выложила снимок без фотошопа. Фолловеры посчитали, что это придает внешнему виду телеведущей пикантность. Многие девушки подчеркнули, что не имеют такой шикарной фигуры как у звезды.-0-