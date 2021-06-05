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05 июня 2021, 09:00

5 июня. Огурцы, которые высадили в этот день, лучше всего подходят для засола

Фото из архива
Фото из архива

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Леонтий Коноплянник. В старину конопляное масло часто выручало деревенского жителя. Сдабривая им каши, макая черный хлеб в конопляное масло, наши предки надеялись в июньском бесхлебном времени не заболеть. Прежде коноплю растили, убирали, обрабатывали под стать льну. Посконь, грубые ткани ткали из конопляных волокон. Грубая ткань из конопли хранила овощи, зерно от тления, от замерзания. Ею укрывали в погребах картофель. Так что 5 июня "посеешь с крошечку, а вырастет с лукошечку". На Леонтия заканчивалась посадка огурцов.

Рябина цветет - примета того, что будет богатый урожай конопли.

Огурцы, которые высадили на день Леонтия, лучше всего подходят для засола.

Много оводов 5 июня - будет богатый урожай.

ИМЕНИНЫ

православные: Александра, Андрея, Ивана, Константина, Михаила, Петра, Федора, Якова;

католические: Валерии, Зинаиды, Киры, Дорофея, Игоря.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православный праздник - Собор Ростово-Ярославских святых.

Православные верующие празднуют Обретение мощей святого Леонтия, епископа Ростовского.

Православные верующие чтут память преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.

СОБЫТИЯ

1976 год - в Минске состоялся 1-й (учредительный) съезд Белорусского добровольного общества автолюбителей.

2012 год - Подписан указ о создании китайско-белорусского "Индустриального парка "Великий камень".

РОДИЛИСЬ

1923 год - Колос Иван Андреевич, участник партизанского движения в Беларуси, разведчик, Герой Российской Федерации (1994), полковник (1985). С 1942 года на подпольной работе в тылу врага в Харьковской обл., затем в Лельчицком р-не: командир партизанских отрядов им.Кутузова, им.Калинина, Лельчицкой бригады и др. В 1943-1944 годах вел подпольную и разведывательную работу на территории Пинского, Барановичского, Лидского, Волковысского районов. В сентябре 1944 года во время Варшавского восстания по заданию Ставки Верховного Главнокомандования заброшен в Варшаву для установления контактов с руководством. Позже до конца войны вел разведку в Берлине. С 1949 года в Главном разведуправлении Министерства обороны СССР. Автор книг о Великой Отечественной войне. Умер в 2007 году.

1925 год - Герасимович Эльвира Петровна, белорусский театральный деятель, кандидат искусствоведения (1956), профессор (1977), заслуженный деятель искусств Беларуси (1974). В 1949 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. Исследовала творчество Белорусского театра им.Я.Коласа, историю советского театра, творчество актеров и режиссеров. По ее сценариям на Республиканской студии телевидения создана телевизионная постановка "Люди на болоте" по И.Мележу, на Белорусском радио - радиопостановки по произведениям И.Шамякина "Сердце на ладони", С.Граховского "Рудобельская республика", В.Быкова "Следы на асфальте" и др. Соавтор книги "История белорусского театра". Лауреат Государственной премии Беларуси (1966). Умерла в 2015 году.

1937 год - Занкович Валентин Павлович, белорусский архитектор и скульптор. В 1960-1970 годах работал в институте "Минскпроект". Основные работы: мемориальные комплексы "Хатынь", "Брестская крепость-герой", "Катюша", памятник "Минск - город-герой", композиция "Бег" на стадионе "Динамо" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1967), Ленинской премии (1970).

1944 год - Анисенко Валерий Данилович, белорусский актер, режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1991). В 1965 году окончил Белорусский театрально-художественный институт, в 1976 году Высшие режиссерские театральные курсы при Государственном институте театрального искусства в Москве. В 1965-1977 годах актер Белорусских театров им.Я.Коласа и Я.Купалы. С 1979 года главный режиссер Белорусского республиканского театра юного зрителя и Театра-студии киноактера. С 1982 года главный режиссер Белорусского радио, где поставил около 100 радиоспектаклей. В 2000-2012 годах директор и художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии. С 2012 года директор и художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Я.Коласа. Известен как постановщик художественных фильмов "Крик чайки", "Черная быль Беларуси", "Охота на последнего журавля" и др. Автор книги "Записки начинающего". Лауреат Государственной премии Беларуси (1990) и премии "За духовное возрождение" (2005).

1946 год - Еловичева Ядвига Казимировна, белорусский геолог, географ, палинолог, доктор географических наук (1992). В 1969 году окончила БГУ. В 1972-2003 годах в Институте геологических наук НАН Беларуси, с 2003 года в БГУ. Автор научных работ по стратиграфии, палеогеографии и корреляции четвертичных отложений Восточно-Европейской равнины.

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