50 Cent займется съемкой фильмов ужасов

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский рэпер 50 Cent намерен спродюсировать три хоррор картины. Об этом сообщает изданиеThe Hollywood Reporter.

В частности, знаменитый артист станет продюсером трех новых фильмов ужасов, а вот режиссером выступит Элай Рот, который проявил себя в работе над лентами "Жажда смерти" с Брюсом Уиллисом и "Кто там" с Киану Ривзом.

Подробностей будущих картин от 50 Cent пока нет, однако журналисты издания выяснили, что студия рэпера G-Unit Film & Television подписала контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot.

К слову, артист уже снимался в кино, а также занимался продюсированием трех фильмов. -0-