50-летняя телеведущая произвела фурор в Instagram всего одним снимком в бикини

Знаменитость несколько недель назад отправилась на отдых поближе к морю, откуда не стесняется делиться самыми разнообразными снимками. В очередной раз Аманда Холден представила себя в бикини, что только добавило интереса пользователям. Девушка встала рядом со скалой в купальнике с цветочным принтом и солнечных очках. Образ и красота телеведущей произвела фурор в Instagram.











Впрочем, больше всего не наряд вызвал эмоций у юзеров. Люди оказались в восторге от вида Холден, которая выглядит на несколько десятков лет моложе своего возраста. Конечно, этот факт не остался без внимания фолловеров, которые завалил звезду массой хвалебных комментариев.-0-





Фото из Instagram



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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда телевидения из Великобритании Аманда Холден представила в Instagram новый пост и мигом привлекла внимание юзеров.