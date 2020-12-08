51-летний Мэттью Перри восхитил всех молодой невестой, а ее фото с бананом понравилось больше всего

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Мэттью Перри с удовольствием делится со своими фолловерами в Instagram снимками красавицы-невесты, которая моложе его на двадцать с лишним лет.

Девушку зовут Молли, она работает литературным менеджером.

Фанаты пришли в полный восторг от забавного снимка девушки, который актер опубликовал в социальной сети совсем недавно. Молли задумчиво говорит по "телефону", роль которого выполняет банан. Невеста Перри получила множество комплиментов, а сам актер - воодушевляющих поздравлений. Подписчики отметили, что ему крайне повезло. -0-