52-летняя Памела Андерсон показала очередного мужа - ему 74 года

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. 52-летняя актриса Памела Андерсон вышла замуж в пятый раз. Избранником звезды стал 74-летний продюсер Джон Питерс. Об этом пара сообщила изданию The Hollywood Reporter.

Церемония была закрыта для общественности. Прошла она в Малибу.

Известно, что Памела отказала Джону 30 лет назад - тогда он делал ей предложение. Сейчас же их романтические отношения возродились - дело дошло до свадьбы.

Питерс признался, что все это время ждал благосклонности актрисы. Сейчас он готов для нее на все, ведь она этого заслуживает.-0-